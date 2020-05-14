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Компания Microsoft начинает очень длительный процесс прекращения поддержки 32-разрядных версий операционной системы Windows 10. С версии Windows 10 2004, которая уже доступна производителем компьютеров и разработчикам, 32-разрядный вариант системы поставляться не будет. Это изменение закреплено в документации Minimum Hardware Requirements.

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К существующим компьютерам это не относится и для них Microsoft продолжит выпускать 32-разрядные сборки в различных каналах. Это означает, что желающие смогут приобрести в рознице 32-разрядные варианты Windows 10. Однако, в конечном счёте производители перестанут выпускать 32-разрядные процессоры и вместе с ними в прошлое уйдёт 32-разрядная операционная система. Microsoft готовится к этому уже сейчас.

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Также она готовит к этому производителей компьютеров. Им и без того уже не просто найти 32-разрядные процессоры и спроса среди покупателей на них нет. Без поддержки Windows 10 такие компьютеры полностью исчезнут.

В прошлом году в версии Windows 10 1903 Microsoft увеличила требования к минимальному объёму хранилища до 32 Гб как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных устройств.

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Обладателям существующих компьютеров с 32-разрядным процессором беспокоиться не о чем и их поддержка будет продолжена.