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Популярная игровая консоль компании Sony достигла очередной вехи в своём жизненном цикле. В финансовом отчете за 1-й квартал нынешнего года Sony сообщает, что за этот период было продано 1,5 млн. PlayStation 4 разных конфигураций, включая PlayStation 4 Pro. В результате объём продаж за всё время достиг уровня в 110,4 млн. Это лишь немного уступает показателям консолей Game Boy и Game Boy Color. При этом темпы продаж снижаются. В 1-м квартале в прошлом году компания продала 2,6 млн. консолей, а продажи за финансовый год с прошлого апреля до нынешнего марта снизились на 4,2 млн. единиц. Вряд ли PlayStation 4 может стать самой продаваемой приставкой в истории. Это звание сохраняет за собой PlayStation 2.

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В этом году Sony собирается начать продажи PlayStation 5 и надеется на рост спроса. В финансовом отчёте японский производитель ещё раз подтвердил, что собирается начать продажи в конце года. Во вторник появилась новость, согласно которой продажи могут стартовать даже в октябре. Правда, потом Sony опровергла её.

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PlayStation 5 должна дать Sony новый импульс на игровом рынке. Продажи и операционный доход у компании в минувшем году снизились на $3,8 млрд. Результаты последнего квартала оказались хуже результатов годичной давности примерно на $3,6 млрд. Результаты подразделения Sony Game & Network Services уменьшились на 14%.

При этом компании не опасается пандемии коронавируса. Она говорит о хороших продажах аппаратного обеспечения и доходах сетевых сервисов, то есть PlayStation Plus. Также компания говорит, что не испытывает проблем с разработкой программного обеспечения.