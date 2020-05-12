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Если вы хотите дать своему мозгу отдохнуть от бесконечных сообщений в социальных сетях и уведомлений от кучи ненужных приложений, но при этом должны поддерживать связь, для этого отлично подойдёт простейший сотовый телефон. Бренд Nokia по-прежнему сохраняет свою притягательность на этом рынке и компания HMD Global продолжает выпускать всё новые сотовые телефоны. Одним из наиболее заметных стал перезапущенный в 2017 году легендарный Nokia 3310.

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Теперь были представлены новые аппараты под названием Nokia 125 и Nokia 150. Они обладают экраном с диагональю 2,4 дюйма и будут предлагаться в некоторых странах по цене $24. Это довольно длинные телефоны, на которых умещаются крупные кнопки для упрощения навигации, набора текста и телефонных номеров. Достоинством сотовых телефонов по сравнению со смартфонами является продолжительность работы без розетки. В данном случае обещана возможность обходиться без зарядки неделю. Также здесь есть беспроводное радио FM и не забыта игра Змейка.

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Nokia 125 обладает долговечным корпусом и способен вместить в себя 2000 контактов и 500 СМС-сообщений. Nokia 150 получил поддержку Bluetooth, MP3-плеер и хранилище объёмом 32 Гб для хранения аудио и фотографии, которые способна снимать камера VGA со вспышкой.