Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft в среду представила планшет Surface Go 2, который получил экран размером 10,5 дюйма с разрешением 1920 х 1280. Плотность пикселей составляет 220 ppi против 217 ppi на модели первого поколения. При этом размер корпуса остался неизменным за счёт уменьшения рамок вокруг экрана.

реклама

Производительность должна вырасти благодаря наличию в базовой модели процессора Intel Pentium Gold 4425Y против Pentium Gold 4415Y в первом поколении. Также можно выбрать вариант с чипом Core m3-8100Y.

реклама

В остальном мало что изменилось. В качестве хранилища может использоваться eMMC 64 Гб или SSD 128 Гб. Объём оперативной памяти составляет 4 или 8 Гб. Есть версия с поддержкой сетей 4G, по-прежнему применяется модем Snapdragon X16. Зато Bluetooth обновили до версии 5.0.

Для подключения имеется единственный разъём USB-C, Surface Connect, картридер microSD, разъём аудио 3,5 мм. Динамики Dolby Audio 2 Вт остались неизменными, зато появился двойной микрофон. Вес вырос до 544 и 553 г за версии Wi-Fi и LTE против 522 и 532 г прежде.

реклама

Продажи начнутся 12 мая по цене $399 с системой Windows 10 Home в режиме S или Windows 10 Pro. Доступен чехол-клавиатура Type Cover в нескольких расцветках.

реклама

Спустя два с половиной года было представлено устройство Surface Book 3. В плане внешнего вида изменений мало, зато они есть внутри.

Применяются процессоры Intel 10-го поколения Ice Lake на техпроцессе 10 нм. Правда, в результате пришлось уменьшить тактовую частоту. Этот недостаток компенсирует графика, включая Iris Plus Graphics.

реклама

На выбор предлагаются процессоры Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7, где G7 означает наличие лучшей встроенной графики Iris Plus Graphics. Модели с Core i5 не обладают дискретными видеокартами. Кроме того, 15-дюймовый вариант предлагает только с процессорами Core i7.

Версия с экраном 13,5 дюйма получила видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650 с Max-Q Design и 4 Гб GDDR5. 15-дюймовая версия работает с видеокартой GeForce GTX 1660 Ti с Max-Q Design и 6 Гб GDDR6. Последняя позволяет играть в самые тяжёлые игры из Xbox Game Pass в качестве 1080p 60fps.

Коммерческие покупатели могут выбрать версию с видеокартой Nvidia Quadro RTX 3000. Она предназначается для мобильных рабочих станций и поддерживают трассировку лучей и DLSS.

Версия 13,5 дюйма обладает разрешением 3000 х 2000 с плотностью пикселей 267 ppi. 15-дюймовый вариант получил разрешение 3240 х 2160 с плотностью пикселей 260 ppi.

Поддерживаются разъёмы USB-A и USB-C с протоколом USB 3.1 Gen 2. Это означает скорость передачи данных 10 Гбит/с вместо 5 Гб/с. В основании и на самом планшете есть разъём Service Connect, ещё на планшете есть разъём для наушников.

Microsoft обещает рекордную для своих компьютеров автономность в 17,5 часов на модели 15 дюймов и 15,5 часов на модели 13,5 дюйма. Продажи начнутся 21 мая по цене около $1599.

Среди других анонсов Microsoft можно назвать наушники Surface Headphones 2 серого и чёрного цвета. Поддерживается 13 уровней активного шумоподавления с регулировкой. Активное шумоподавление работает при уровне громкости до 30 дБ, пассивное до 40 дБ.

Также есть ручка для контроля громкости. Наушники можно использовать для доступа к Cortana, пропуска треков, воспроизведения и паузы. Автономность обещана до 20 часов даже с активным шумоподавлением. Продажи начнутся 12 мая по цене $249, что на $100 дешевле по сравнению с наушниками 1-го поколения. Ещё предлагаются наушники Surface Earbuds за $199.

Наконец, были представлены Surface Dock 2 и USB-C Travel Hub. Surface Dock 2 подключается через порт Surface Connect. В нём есть четыре разъёма USB 3.1 Gen 2 Type-C, по двум из них можно передавать видео. Также поддерживается подзарядка мощностью 15 Вт. Ещё есть два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A, Gigabit Ethernet, 3,5 мм. Стоит такой док $260.

Что касается USB-C Travel Hub, он подключается через USB-C и содержит в себе один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, один USB 3.1 Gen 2 Type-A, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0 и VGA. Его покупка обойдётся в $100.