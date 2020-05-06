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Псевдонимы вместо адресов электронной почты защитят пользователей Firefox от спама

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Компания Mozilla тестирует новую функциональную возможность. С её помощью можно будет легко защитить адрес электронной почты от спама. Сервис называется Firefox Private Relay и он генерирует уникальные адреса электронной почты, чтобы не показывать на веб-сайтах настоящий адрес.

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Данная возможность реализуется при помощи плагина для браузера Firefox. Достаточно нажать на кнопку Private Relay, чтобы вписать в веб-форму анонимный и уникальный адрес электронной почты. Затем Mozilla перенаправляет письмо с этого адреса на настоящий.

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Таким образом, если фальшивый адрес станет известен рекламодателям или попадёт в общий доступ в результате утечки данных с какого-либо сайта или сервиса, его можно будет легко отключить и удалить.

Пока предлагается только альфа-версия сервиса, доступная по приглашениям. Вскоре по адресу relay.firefox.com будет добавлен список ожидания. Финальный вариант сервиса должен быть запущен в этом году.

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Хотя спам-фильтры отлавливают множество ненужных писем, они работают не на 100% идеально. Когда спама становится много, проще полностью удалить адрес электронной почты.

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Адреса-псевдонимы являются далеко не новой концепцией. Проблема в том, что настраивать их было слишком сложно, особенно для пользователей с низким уровнем технических знаний.

На прошлогодний конференции разработчиков Apple WWDC 2019 компания анонсировала функцию псевдонимов почтовых адресов. За это на Apple потом подал в суд разработчик приложения BlueMail. По его мнению, компания использовала его запатентованную технологию.

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