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Компания Microsoft в понедельник сообщила, что планирует представить операционную систему Windows 10X на обычных ноутбуках с одним экраном. По мнению Microsoft, мир изменился по сравнению с тем, каким он был в прошлом октябре. Тогда компания собиралась выпускать Windows 10X для гибких устройств и ноутбуков с двумя экранами. Система разрабатывается с прицелом на гибкость и это позволяет ей без проблем работать и на традиционных ноутбуках, при помощи облачных сервисов помогая людям работать, учиться и играть.

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Microsoft не называет конкретной даты, когда начнут выпускаться ноутбуки с поддержкой Windows 10X или когда появятся устройства с двумя экранами. Известно, что сначала система выйдет на обычных ноутбуках. Глава подразделения Windows и устройств Панос Панай говорит, что совместно с партнёрами компания будет ждать подходящего момента для выпуска устройств с двумя экранами.

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Изменения приоритета произошли из-за пандемии коронавируса. Согласно статистике Microsoft, проводимое в операционной системе Windows 10 пользователями время выросло на 75% по сравнению с показателем годичной давности. Из-за вынужденного нахождения дома большее число людей вместо смартфонов и планшетов пользуются компьютерами.

Windows 10X представляет собой упрощённую версию системы с современным интерфейсом. Разработчики стремились улучшить многозадачность при помощи «Пуск» и упростить доступ к настройкам.

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До сих пор компания обсуждала работу системы только на гибких компьютерах и устройствах с двумя экранами. Впрочем, уже были утечки данных, согласно которым система будет работать и на обычных ноутбуках.

Неизвестно, что именно нового 10X принесёт на традиционные ноутбуки, помимо изменений в пользовательском интерфейсе и приложений в контейнерах. Именно в контейнерах будут работать классические приложения рабочего стола.

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В мае состоится конференция разработчиков Microsoft Build и там может появиться дополнительная информация. Обещано рассказать, как Microsoft уменьшит сложность создания приложений для новой системы.