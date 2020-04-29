Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AdDuplex выпустила ежемесячный отчёт, в котором показывает статистику распространения разных версий операционной системы Windows 10. Статистика собирается из 5000 приложений из магазина Microsoft Store, где применяется комплект средств разработки AdDuplex версии 2 или новее. Данные взяты примерно со 100 тысяч компьютеров 29 апреля.

реклама

Версия Windows 10 November 2019 Update (1909) продолжает медленно расти и сейчас она установлена на 33,4% компьютеров под управлением Windows 10. Рост за месяц составил 5,2%, что чуть больше роста за март. Таким образом, версия 1909 установлена на каждом третьем компьютере под управлением Windows 10. При этом больше всего пользователей по-прежнему на версии 1903, которая потеряла 1,5% и теперь она меньше чем на половине компьютеров на Windows 10.

реклама

Все более старые версии Windows 10 потеряли ещё больше пользователей, в первую очередь упавшая ниже 10% October 2018 Update. Доля April 2018 Update уже меньше 5%. Количество компьютеров на предварительных сборках немного выросла, поскольку Windows 10 2004 доступна в канале обновления Release Preview.

реклама

Напомним, что с недавних пор обновления не устанавливаются автоматически, поэтому темпы их распространения стали медленнее прежнего. Обычно AdDuplex предоставляет также статистику распространения различных устройств Microsoft Surface, но на этот раз она отсутствует.