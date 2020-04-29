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Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров по объёмам поставок решил выпустить несколько моделей с предустановленной операционной системой Linux. Ранее такое решение приняла компания Dell и менее известные производители вроде Purism, ZaReason и System76.

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Lenovo заключила соглашение с Fedora Project, в рамках которого они будут выпускать ноутбуки ThinkPad с предустановленным дистрибутивом Linux Fedora. Данная пилотная программа называется Linux Community Series - Fedora Edition и в неё войдут модели ThinkPad P1 Gen2, ThinkPad X1 Gen8, ThinkPad P53. Если спрос будет достаточно высокий, выбор будет расширен. На них поставят недавно выпущенную версию Fedora 32 Workstation Linux.

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Это означает, что по умолчанию на ThinkPad P53 и ThinkPad P1 Gen2 не будут установлены драйверы Nvidia. Впрочем, скачать и установить их самостоятельно не составит труда.

Казалось бы, главным кандидатом на установку на ноутбуки является Ubuntu, как это сделала Dell со своей моделью XPS 13 Developer Edition. Анонс Lenovo тоже намекает на такую возможность. Canonical предлагает версию с долгосрочной поддержкой системой, которая обновляется каждые два года и поддерживается в течение 5 лет. Примерно такая же продолжительность работы ноутбуков.

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Пока ничего неизвестно относительно цены и широты распространения новых вариантов ThinkPad.