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Представители мессенджера Telegram объявили, что количество ежемесячно активных пользователей в нём достигло отметки в 400 млн. человек. Год назад их было 300 млн. Сервис был представлен в 2013 году и в него регулярно продолжают добавлять функциональные возможности и усовершенствования.

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Вместе с этим объявлением были сделаны некоторые анонсы. Ранее в этом году мессенджер получил опросы, а теперь в них добавлен образовательный элемент. После того, как вы дали ответ на вопрос, можно увидеть объяснение этого ответа. Таким образом, опросы будут не только проверять имеющиеся знания, но и давать новые.

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Разработчики предлагают награду до 400000 евро создателям оригинальных образовательных тестов, что может быть кстати для дистанционного обучения. Тесты могут быть по любому предмету, на любом языке и любого уровня сложности. Нужно только следить за соблюдением авторских прав. Предложенные тесты любой желающий сможет посмотреть в директории. Выбор будет сделан на основе качества и популярности этих тестов. Первый этап предложений тестов продлится до 15 мая.

Появится директория с возможностью поиска, где будут храниться наборы наклеек, которых сейчас доступно более 20000. Среди них есть как статические, так и анимированные. Приложение на Android получило переработанное меню прикрепления файлов. Версия программы для macOS обзавелась новой боковой панелью для папок чатов и новым фоторедактором. В недалёком будущем программа получит поддержку групповых видеозвонков.