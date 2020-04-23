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В феврале сообщалось, что в третьем квартале нынешнего года может состояться релиз мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus. В прошлом году Snapdragon 855 Plus был представлен как решение для игровых мобильных устройств. Тактовая частота у него была выше по сравнению с обычным Snapdragon 855, также были специальные игровые улучшения производительности.

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Теперь китайские источники сообщают, что в этом году подобного процессора не будет. Глава маркетинга китайской компании Meizu в местной социальной сети Weibo сообщил, что Snapdragon 865 Plus ждать не стоит.

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Это противоречит заявлениям китайского технологического блога Digital Chat Station, который говорил о релизе новой игровой мобильной системы. Возможно, Snapdragon 865 в этом году останется самым мощным чипом на Android.

Вряд ли эту новость может считаться неожиданной. Производители жалуются на высокую цену Snapdragon 865, куда встроен модем 5G. Из-за этого процессора выросла стоимость смартфонов на его основе. Версия Plus была бы ещё дороже. Между тем, покупательная способность населения по всему миру падает.

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Официальное описание Snapdragon 865 гласит, что чип может обеспечить функциональные возможности на уровне компьютерных игр, мультигигабитный 5G и отличную автономность. На нынешний год его вполне должно хватить.