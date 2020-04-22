Последняя версия браузера Vivaldi получила блокировщик рекламы и трекеров
На рынке браузеров для компьютеров доминирует Chrome, но это не означает, что на выбор нет множества других предложений. Некоторые из них с технической точки зрения могут оказаться даже лучше, чем Chrome. Одним из браузеров является Vivaldi, который на этой неделе был обновлён. В нем появилось несколько новых функциональных возможностей, включая встроенный блокировщик рекламы и трекеров.
реклама
Vivaldi 3.0 доступен на платформах Windows, Mac и Linux. Блокировщик создан совместно с DuckDuckGo. В списке блокировки собираются данные с DuckDuckGo Tracker Radar, которые определяют новые трекеры в интернете. Пользователи могут настраивать уровни блокировки для каждого сайта отдельно.
реклама
Vivaldi умеет блокировать рекламу. По умолчанию данная блокировка выключена, чтобы не мешать сайтам зарабатывать. Здесь тоже можно устанавливать уровни блокировки и добавлять сайты в списки исключения.
рекламаПоявились новые часы в панели статуса, которые можно настроить по своему усмотрению. В них есть будильник и обратный отсчёт. Была усовершенствована навигация с применением Shift и направляющих кнопок.
рекламаБета-версия этого браузера на Android существует с сентября, а теперь выпущена первая финальная версия. Здесь есть множество возможностей браузера с ПК, включая блокировщик, синхронизацию данных, заметки, изменение поисковых движков и многое другое.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила