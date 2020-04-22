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Последняя версия браузера Vivaldi получила блокировщик рекламы и трекеров

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-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
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-10 т.р. на RTX 2080 - цена радует
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
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На рынке браузеров для компьютеров доминирует Chrome, но это не означает, что на выбор нет множества других предложений. Некоторые из них с технической точки зрения могут оказаться даже лучше, чем Chrome. Одним из браузеров является Vivaldi, который на этой неделе был обновлён. В нем появилось несколько новых функциональных возможностей, включая встроенный блокировщик рекламы и трекеров.

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Vivaldi 3.0 доступен на платформах Windows, Mac и Linux. Блокировщик создан совместно с DuckDuckGo. В списке блокировки собираются данные с DuckDuckGo Tracker Radar, которые определяют новые трекеры в интернете. Пользователи могут настраивать уровни блокировки для каждого сайта отдельно.

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Vivaldi умеет блокировать рекламу. По умолчанию данная блокировка выключена, чтобы не мешать сайтам зарабатывать. Здесь тоже можно устанавливать уровни блокировки и добавлять сайты в списки исключения.

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Появились новые часы в панели статуса, которые можно настроить по своему усмотрению. В них есть будильник и обратный отсчёт. Была усовершенствована навигация с применением Shift и направляющих кнопок.

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Бета-версия этого браузера на Android существует с сентября, а теперь выпущена первая финальная версия. Здесь есть множество возможностей браузера с ПК, включая блокировщик, синхронизацию данных, заметки, изменение поисковых движков и многое другое.

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Redialplease
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как в ексель добавят тогда пожалуйста
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Evgeniy Som
14:59
там единицы игр будут которые смогут в 60 фпс на 2-х ядернике, в основном будут неиграбельные 30 фпс. Да даже гиперпня с 4 -мя потоками на 60 фпс нигде толком не хватит.
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Tyconcat
14:59
Комментарии феникса. Извините лицензия на яндекс диск закончилась - теперь делаю и вставляю скрины через пэйнт
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
ShadowTM
14:51
Это почему? IPC у Райзена выше, частоты чуть выше у i7, так что тут, скорее, паритет. 7700 лучше только в том случае, если комп только для игр. Да и то, разница в FPS в районе погрешности, а в нагрев...
AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X поступят в магазины ближе к концу мая
Bartti
14:51
ЭГЫ!
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Redialplease
14:50
грамотно порежте себе образ 10ки... есть 1 очень хороший кастомный образ. Юзаю уже год. идеальная работоспособность и отказоустойчивость. Правда по скорости никакая 10ка не догоняет 8,1 из коробки... ...
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E1nher1
14:50
Вот это ЖЫР
Материнские платы GIGABYTE на Z490 получат PCIe 4.0
John Doe
14:49
На ютубе можно найти связки любых конфигураций с захватом геймплея и мониторингом. В чем ценность скриншотов из игр с циферкой фпса (который по факту отстает от реального фпса)?
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Redialplease
14:49
я элементарно хотел подружить свой ноут lenovo legion с линуксом и попробовать "заценить". но 3 редакции (самые распостраненные) моргали во время загрузки и начале установки, что невозможно было что л...
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