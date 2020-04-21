Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung объявила, что добавляет поддержку мониторинга кровяного давления в свои смарт-часы Galaxy Watch Active 2. Приложение Samsung Health Monitor получило одобрение южнокорейского Министерства безопасности продовольствия и лекарств.

реклама

Чтобы начать измерять кровяное давление на часах Galaxy, сначала нужно выполнить их калибровку при помощи традиционной манжеты измерения давления и ввести показания в приложение Health. Устройство использует анализ пульса и датчики сердцебиения для отслеживания уровней давления. Samsung рекомендует выполнять калибровку каждые четыре недели.

реклама

Релиз приложения Health Monitor для Galaxy Watch Active 2 запланирован на третий квартал. Эта функциональность будет доступна и в будущих носимых устройствах Galaxy. Разработчики считают, что приложение Health Monitor поможет миллионам людей по всему миру, которые страдают от высокого кровяного давления. Компания снова продемонстрировала возможность интеграции своих лучших аппаратных продуктов с программными инновациями.

Повышенное кровяное давление может стать причиной болезней мозга, почек и сердца. Если вовремя его выявить, можно раньше начать лечение.

реклама

Мониторинг кровяного давления отличается от электрокардиограммы, которую Samsung в этих часах тоже обещала. Когда она появится здесь, неизвестно.