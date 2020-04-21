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Samsung работает над сенсором камер 600 Мп, что превышает возможности человеческого глаза

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Компания Samsung стала первой, которая выпустила сенсор для камер смартфонов с разрешением 108 Мп. Сделала она это совместно с Xiaomi в прошлом году. Также она была первой компанией, которая выпустила сенсор 64 Мп. В этом году Samsung представила сенсор 108 Мп с технологией Nonacell в Galaxy S20 Ultra.

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На этом технологический прогресс останавливаться не собирается и даже коронавирус не может помешать ему. Следующая цель Samsung заключается в сенсоре 600 Мп. Детализация таких снимков будет выше, чем способен различать человеческий глаз. Считается, что возможности глаз ограничены разрешением примерно 500 Мп. В цифровых зеркальных фотоаппаратах разрешение составляет около 40 Мп, в смартфонах снимки обычно 12 Мп. Казалось бы, до предела человеческого зрения ещё далеко, но Samsung решила преодолеть отставание одним скачком.

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Высокое разрешение не означает автоматического улучшения качества фотографий. По мере уменьшения размеров пикселей начинают появляться проблемы. Чтобы избавиться от этих проблем на камерах 108 Мп, Samsung предложила инновационные возможности вроде связывания пикселей 3x3, что заодно помогло снимать при слабом освещении. В будущих сенсорах компания также собирается пользоваться такими технологиями. Кроме смартфонов, эти сенсоры пригодятся в автономных транспортных средств, дронах и устройствах интернета вещей.

Большинство современных камер снимают с длиной волны между 450 и 750 нм. Сложно найти сенсоры за пределами этого диапазона, хотя они имеют различные варианты применения. Сенсоры с распознаванием ультрафиолета могут применяться для диагностики рака кожи. Сенсоры инфракрасного изображения могут использоваться для контроля качества в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Ещё Samsung работает над сенсорами, которые смогут различать запахи и вкус.

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Также компания работает над сенсором 192 Мп, который может дебютировать уже в мае.

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