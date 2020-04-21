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В начале года доля рынка флеш-памяти NAND у компании Samsung составляла 36%. Таким образом, южнокорейский производитель выпускал каждый третий чип памяти. Теперь Samsung собирается стать первой компанией, которая начнёт производство памяти NAND из 160 слоёв. Произойдёт это на предприятиях в Китае.

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Ранее в апреле появилась новость о том, что крупнейший китайский производитель чипов YMTC выпускает память QLC NAND с количеством слоёв 128. Такая память должна превосходить шестое поколение чипов памяти Samsung V-NAND с 136 слоями по объёму, скорости и энергоэффективности.

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SK Hynix также начинает производство образцов TLC NAND с количеством слоёв 128 для потребительского и корпоративного рынка твердотельных накопителей объёмом от 250 Гб до 16 Тб. Они будут предлагаться как в виде планок, так и в формате 2,5 дюйма. Western Digital и Kioxia (бывшая Toshiba) в последнем квартале нынешнего года могут начать поставки памяти 3D NAND с 112 слоями. Если повезёт, четвёртое поколение памяти Micron NAND с 128 слоями попадёт в потребительские твердотельные накопители ещё раньше.

Samsung не собирается уступать и работает над седьмым поколением памяти V-NAND с 160 слоями, чтобы выпустить его примерно в одно время с YMTC QLC NAND. Это означает промышленное производство в конце года.

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Продукты южнокорейской компании будет использовать технологию Double Stack. Она увеличит плотность расположение ячеек в чипе на 67% по сравнению с чипами с 96 слоями, которые сейчас широко распространёны. Это снизит энергопотребление и цены в пересчёте на гигабайт, но может негативно сказаться на коэффициенте выносливости SSD, что ограничит применение накопителей в промышленных условиях.

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Для корпоративного рынка лучшим выбором по задержкам и коэффициенту выносливости остаются Intel 3D XPoint и Samsung Z-NAND. Intel собирается представить память QLC с 144 слоями в будущих дисках Optane. Kioxia и Western Digital предложат альтернативу под названием XL-FLASH. Наличие конкуренции может снизить стоимость и тогда такие технологии могут добраться до потребительского рынка.

В прошлом году Samsung заработала на продаже флеш-памяти NAND $16,5 млрд. и инвестировала в обновление производства в Китае более $8 млрд. Компания планирует выпускать 130000 пластин в месяц.