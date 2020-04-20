Утечка данных рассказывает об основном экране 120 Гц и поддержке S-Pen в Galaxy Fold 2
Новая утечка данных относительно гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2 рассказала о характеристиках экрана. Точнее, главного экрана, поскольку он тут не один. Размер у него составит 7,59 дюйма в развёрнутом состоянии, разрешение 2213 х 1689, плотность пикселей 372 ppi. Также будет высокая частота обновления картинки в 120 Гц.
рекламаЧто касается переднего экрана, у него диагональ равна 6,23 дюйма, разрешение 2267 х 819 пикселей. Тут придётся довольствоваться более традиционной частотой обновления 60 Гц.
рекламаВ противовес предыдущим слухам, на этот раз говорится, что Samsung не будет использовать селфи-камеру внутри экрана, поскольку такая технология не готова. Зато производитель хочет добавить поддержку стилуса S-Pen, чтобы было удобнее работать с устройством как с планшетом.
Как и в случае с Galaxy Z Flip, Samsung собирается использовать сверхтонкое стекло на основном экране с защитной пластиковой плёнкой сверху. Как уже стало известно в Galaxy Z Flip, это по большей части пластик с некоторыми свойствами стекла, и он не особо защищает от царапин.
рекламаАнонс Galaxy Fold 2 наряду с Galaxy Note 20 может состояться в июле. Может быть уменьшен объём хранилища, чтобы снизить розничную стоимость.
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