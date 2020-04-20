Microsoft добавила информацию о коронавирусе в поиск Windows 10
Похоже, что до завершения эпопеи с коронавирусом предстоит подождать ещё немало. Желающие следить за развитием событий имеют для этого немало возможностей и Microsoft добавляет ещё одну. В результатах поисковых запросов в операционной системе Windows 10 будут отображаться ссылки на связанную с коронавирусом информацию.
реклама
Такая возможность появилась благодаря обновлению на стороне серверов Microsoft. Естественно, ссылки направляют посетителей на ресурсы самой Microsoft, где можно получить информацию о распространении заболевания. В частности, есть интерактивная карта на основе поисковой системы Bing. Она показывает количество заболевших в разных регионах мира. Карта существует уже не первый день, а поиск Windows предоставляет наиболее короткий путь к ней.
рекламаВторая ссылка ведёт на новости на портале Microsoft News. Новости говорят о ситуации с коронавирусом в той стране, в которой находится компьютер. Microsoft News собирает статьи из многочисленных местных источников, чтобы не приходилось искать их самостоятельно.
рекламаНедавно социальная сеть Facebook представила собственный информационный хаб. Google выдаёт информацию относительно пандемии в результатах поисковых запросов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила