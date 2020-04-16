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Будущие модели смарт-часов Apple Watch могут обзавестись датчиками, которые при плавании смогут следить за подводным окружением. Ещё в 2016 году Apple подала патентную заявку, которая недавно была опубликована. Из неё следует, что часы могут обзавестись новыми связанными со здоровьем возможностями, помимо электрокардиограммы и распознавания падения в последнем поколении часов.

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Ожидается, что Apple Watch Series 6 принесут улучшенную защиту от воды и новые датчики для мониторинга пота и уровней pH. Датчики смогут выдавать уведомления относительно окружения в воде. Это позволит предупреждать о наличии поблизости опасных хищников, таких как акулы.

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В патенте также сказано, что будут датчики в ремешке, а не только на корпусе часов. На корпусе будут небольшие отверстия, где сможет задерживаться вода. Объём воды наряду с показаниями других датчиков позволит определять тип водоёма, вроде бассейна, озера, океана.

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Датчики разделены на три уровня: основной, вторичный и третичный. Они смогут определять химические вещества и патогены в воде и выдавать пользователю уведомления о её состояние.

Если в смартфонах iPhone никаких значительных инноваций давно нет, то в часах пространства для улучшений намного больше. К сожалению, эти инновации приводят к росту стоимости часов новых поколений.