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Компания Microsoft дала пользователям старых операционных систем Windows ещё полгода программной поддержки. В первую очередь эта поддержка предназначается для организаций, которые и без того серьёзно пострадали из-за пандемии коронавируса. Сейчас им может быть не до того, чтобы обновлять программное обеспечение на своих компьютерах.

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Компания выпустила заявление, в котором говорится о желании снизить нагрузку на организации и потребителей по всему миру.

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Microsoft поначалу планировала прекратить поддерживать Windows 10 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) 14 апреля, но в итоге перенесла этот срок на 13 октября. Windows 10 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, IoT Core) собирались перестать обновлять 12 мая, но дата также была перенесена на полгода, до 10 ноября.

Не планируется продлевать поддержку разных версий Office, таких как 2010, 2013, 2016 для Mac.

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Сетевые администраторы наверняка будут рады этой новости, особенно если они работают над поддержкой пользователей дистанционно из дома. Поддержка означает, что патчи и обновления безопасности продолжат выходить и система будет более безопасной для работы. Microsoft обещает продолжать слушать отзывы клиентов и в случае необходимости внесёт новые изменения в даты прекращения поддержки.