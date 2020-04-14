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Компания Google начала заменять некоторые Android-приложения в магазине Play Store для системы Chrome OS на аналогичные прогрессивные веб-приложения (PWA). Среди первых в начале месяца было приложение Twitter, потом YouTube TV. Подобные приложения лучше подходят для работы на хромбуках.

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Хотя возможность устанавливать Android-приложения на хромбуки может пригодиться, они достаточно прожорливые. В результате работа хромбуков замедляется, растёт расход энергии. PWA представляет собой обычные веб-сайты в браузере, которые можно открыть на любой операционной системе. Они могут содержать дополнительные функциональные возможности, вроде отображения уведомлений, как в нативных приложениях. Приложение Twitter PWA используется по умолчанию на Windows 10.

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Когда пользователь Chrome OS устанавливает Twitter или YouTube TV из магазина Play Store, по умолчанию ставится вариант PWA. Пользователи не увидят разницы в поведении по сравнению с нативными приложениями. Версии PWA запускаются аналогично и их можно удалить. Другое преимущество данного варианта приложений заключается в незаметных обновлениях. Они устанавливаются автоматически.

Поскольку многие хромбуки не обладают высокой вычислительной мощью, подобные экономичные приложения будут на них кстати. Остаётся наблюдать за тем, какие ещё программы будут заменены на PWA.