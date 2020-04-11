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Apple и Google объединят усилия по обследованию Covid-19

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В пятницу компании Apple и Google объявили совместную работу, в рамках которой они хотят помочь системам здравоохранения разных стран отслеживать случаи заражения коронавирусом. Делаться это будет при помощи отслеживания контактов людей друг с другом. При этом компании обещают обеспечивать конфиденциальность и безопасность, а также прозрачность. Участники программы должны дать согласие на доступ к их данным. Впрочем, сторонники теорий заговоров в эти обещания вряд ли поверят.

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В мае компании выпустят интерфейсы прикладного программирования, которые будут отвечать за взаимодействие устройств на Android и iOS в медицинских приложениях. В ближайшие месяцы Google и Apple будут работать над платформой отслеживания контактов на основе Bluetooth Low Energy. Функциональность будет встроена в операционные системы.

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Давно известно, что смартфоны могут использоваться для отслеживания людей, так что в этом нет ничего нового. Если это поможет бороться с пандемией коронавируса, многие будут только за.

Правда, возникает вопрос относительно эффективности подобной системы. Сейчас лучшей защитой от вируса считается самоизоляция, тестирование и регулярное мытье рук. Насколько поможет система отслеживания? Она не может предотвращать контакты, только сообщать о том, что они уже произошли. Однако, даже и это может оказаться полезным, если вы будете знать, что контактировали с заражённым человеком. После этого можно оставаться дома, чтобы не заражать других людей.

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