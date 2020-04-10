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Интернет и раньше занимала значительное место в жизни современных людей, а теперь и подавно. Сидя дома, люди смотрят в интернете фильмы, слушают музыку, играют, учатся, общаются друг с другом больше обычного.

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Естественно, всё это привело к росту трафика и повышению нагрузок на серверы. Это должно не лучшим образом сказаться на качестве обслуживания. Чтобы такого не произошло в долгосрочной перспективе, интернет-компаниям нужно расширять свою инфраструктуру. Например, Akamai полагается на 270000 серверов в 4000 точках по всему миру. Статистика этой компании говорит, что в марте объём трафика вырос на 30%. Темпы роста превзошли обычные показатели в 10 раз. Таким образом, всего за несколько недель трафика израсходовали столько же, сколько обычно за год.

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Компания Cloudflare опубликовала похожую статистику. Также она показала, как изменились методы использования интернета. В частности, нагрузка из офисных зданий стала заметно меньше, зато выросла в жилых кварталах.

Трафик в Сан-Франциско с 19 февраля по 18 марта увеличился на 48%. В Лондоне и Париже рост составил 22%. В Токио и Берлине поменьше, но там число пользователей уже было большим.

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Европейский оператор мобильной связи Vodafone говорит, что в Италии и Испании трафик вырос почти на 50%. Кроме того, изменились часы-пик. Если раньше это было между 6 и 8 часами вечера, то теперь ближе к полуночи. Похожие показатели наблюдаются в 65 странах.

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На видео приходится от 50% до 60% трафика. Европейский союз призывает платформы вроде YouTube и Netflix уменьшить качество картинки, чтобы снизить нагрузку. В США провайдеры интернета вроде Comcast сделали бесплатными точки доступа Wi-Fi и убрали лимит трафика для широкополосного интернета.

Ookla занимается мониторингом скорости подключения к интернету. Во второй половине марта и в начале апреля она наблюдала медленное уменьшение скорости широкополосного интернета. Изменение скорости мобильного интернета незначительное.

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Телекоммуникационные компании уверены, что нынешней пропускной способности хватит. Несмотря на это, компании вроде Netflix и Equinix собрались расширять ёмкость сетей и серверов.

Компании вроде Amazon, Dropbox или Microsoft стремятся расширить своё глобальное присутствие и инвестируют в сети распространения контента. Пандемия коронавируса может ускорить темпы этих инвестиций.

Правда, эта же пандемия мешает работать производителям сетевого оборудования, спрос на продукцию которых растёт. Несмотря на это, генеральный директор Cloudflare уверен, что интернет справится с ростом нагрузок лучше других отраслей, вроде электросетей или транспортной системы.