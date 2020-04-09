Windows 10X и Surface Neo в этом году ждать не приходится
Источники внутри компании Microsoft утверждают, что там больше не планируют в этом году выпустить устройства на операционной системе Windows 10X. С учётом пандемии коронавируса, когда отменяется и переносится всё вокруг, это неудивительно.
рекламаГлава подразделения устройств Панос Панай в среду проинформировал некоторых сотрудников, что в этом календарном году Surface Neo выпущен не будет. Тем более не появятся и подобные устройства на Windows 10X от сторонних производителей.
рекламаДля начала компания хочет обеспечить появление Windows 10X на более традиционных устройствах с одним экраном. В этом сегменте Microsoft хочет конкурировать с хромбуками. Она планирует выпускать как традиционные ноутбуки, так и устройства два в одном. Про планы относительно модели Surface Duo на Android пока ничего не говорится. Это означает, что его появление по-прежнему ожидается в конце года.
Как и другие производители, Microsoft пострадала от проблем китайских поставщиков комплектующих из-за коронавируса. Считается, что Китай преодолел болезнь и возвращается в нормальное состояние, но предприятия по-прежнему работают не на 100%. Кроме того, не исключена вторая волна заражений.
рекламаВ январе Microsoft начало распространение средств разработчики для Surface Duo для с двумя экранами. В феврале компания показала работу приложений в контейнерах на Windows 10X. О производительности таких приложений официально ничего не говорилось. Внутри компании есть разговоры, что предстоит проделать ещё немало работы, прежде чем программы в контейнерах станут достаточно быстрыми и совместимыми.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила