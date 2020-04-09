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Источники внутри компании Microsoft утверждают, что там больше не планируют в этом году выпустить устройства на операционной системе Windows 10X. С учётом пандемии коронавируса, когда отменяется и переносится всё вокруг, это неудивительно.

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Глава подразделения устройств Панос Панай в среду проинформировал некоторых сотрудников, что в этом календарном году Surface Neo выпущен не будет. Тем более не появятся и подобные устройства на Windows 10X от сторонних производителей.

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Для начала компания хочет обеспечить появление Windows 10X на более традиционных устройствах с одним экраном. В этом сегменте Microsoft хочет конкурировать с хромбуками. Она планирует выпускать как традиционные ноутбуки, так и устройства два в одном. Про планы относительно модели Surface Duo на Android пока ничего не говорится. Это означает, что его появление по-прежнему ожидается в конце года.

Как и другие производители, Microsoft пострадала от проблем китайских поставщиков комплектующих из-за коронавируса. Считается, что Китай преодолел болезнь и возвращается в нормальное состояние, но предприятия по-прежнему работают не на 100%. Кроме того, не исключена вторая волна заражений.

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В январе Microsoft начало распространение средств разработчики для Surface Duo для с двумя экранами. В феврале компания показала работу приложений в контейнерах на Windows 10X. О производительности таких приложений официально ничего не говорилось. Внутри компании есть разговоры, что предстоит проделать ещё немало работы, прежде чем программы в контейнерах станут достаточно быстрыми и совместимыми.