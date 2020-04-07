Продажи ноутбуков, компьютеров и периферийных устройств выросли из-за работы на дому
Пандемия коронавируса плохо сказалась на многих отраслях промышленности и сфере обслуживания. Однако, всегда есть те, кто оказался в выигрыше. Мониторы, компьютеры, веб-камеры покупают чаще обычного для работы и учебы из дома.
рекламаТого же нельзя сказать про смартфоны, у которых наблюдается серьёзный спад продаж. На смартфонах особо не поработаешь и не поучишься, для этого нужны нормальные компьютеры с клавиатурой и мышью. Между тем, в последние годы наблюдается тенденция, что у многих людей компьютеров нет и им хватает смартфонов. В общем, спрос на компьютеры вырос, говорит статистика компании NPD.
рекламаДанные относятся к США, но вряд ли сильно отличается для других странах. В первые две недели марта спрос на компьютеры увеличился. Продажи маршрутизаторов выросли на 29%, мышей на 31%, ноутбуков и компьютеров на 40%, клавиатур на 64%. Док-станции стали покупать чаще на 118%, наушники на 134%, мониторы на 138%, веб-камеры на 179%.
Вице-президент компании IDC, считает, что большинство купленных устройств были выпущены ещё зимой. Розничные сети опасались последствий торговой войны между США и Китаем и сделали запасы. Во втором квартале может возникнуть дефицит, поскольку производство в Китае не вернулось к докризисному уровню. В третьем квартале уже может наблюдаться глобальная рецессия, что может пошатнуть потребительскую уверенность и спрос.
рекламаЕщё коронавирус принёс прибыли производителям видеоигр и консолей. В последние месяцы спрос на игровые приставки снизился в ожидании новых PlayStation и Xbox. Теперь, сидя дома и изнывая от скуки, покупатели не намерены ждать и приобретают консоли нынешнего поколения. В результате выросли физические продажи игр и цифровые.
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