Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока большинство предприятий терпит убытки или вовсе разоряются, рынок видеоигр показывает рекордные темпы роста. Это же относится к приложениям для мобильных устройств, которые могут быть как рабочие, так и развлекательные. Статистика была представлена фирмой App Annie.

реклама

Опубликованный в четверг отчёт показывает, что в первые недели марта среднестатистические еженедельные расходы на покупку приложений на Android выросли на 20% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

реклама

За квартал пользователи потратили в магазинах приложений более чем $23,4 млрд. Это рекордный квартальный показатель в истории. Приложения скачали более 31 млрд. раз, это на 15% больше предыдущего квартала.

реклама

На платформе iOS денег больше, чем на Android. При этом пользователей и скачиваний на Android больше, нежели у Apple.

реклама

Большим спросом пользуются приложения социальных сетей и развлекательные. В частности, значительно выросла популярность Houseparty и Zoom.

реклама

На начавшейся 15 марта неделе Houseparty скачивали в 735 раз чаще, чем неделей ранее. Zoom в 141 стране к 31 марта стало лидером среди бизнес-приложений. В последнем квартале прошлого года данное приложение на iOS лидировало только в одной стране.