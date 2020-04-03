Расходы на покупку приложений во время самоизоляции установили новый рекорд
Пока большинство предприятий терпит убытки или вовсе разоряются, рынок видеоигр показывает рекордные темпы роста. Это же относится к приложениям для мобильных устройств, которые могут быть как рабочие, так и развлекательные. Статистика была представлена фирмой App Annie.
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Опубликованный в четверг отчёт показывает, что в первые недели марта среднестатистические еженедельные расходы на покупку приложений на Android выросли на 20% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
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За квартал пользователи потратили в магазинах приложений более чем $23,4 млрд. Это рекордный квартальный показатель в истории. Приложения скачали более 31 млрд. раз, это на 15% больше предыдущего квартала.
рекламаНа платформе iOS денег больше, чем на Android. При этом пользователей и скачиваний на Android больше, нежели у Apple.
рекламаБольшим спросом пользуются приложения социальных сетей и развлекательные. В частности, значительно выросла популярность Houseparty и Zoom.
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На начавшейся 15 марта неделе Houseparty скачивали в 735 раз чаще, чем неделей ранее. Zoom в 141 стране к 31 марта стало лидером среди бизнес-приложений. В последнем квартале прошлого года данное приложение на iOS лидировало только в одной стране.
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