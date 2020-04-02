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Как и во многих сферах деятельности, в технологической отрасли коронавирус оказал разрушительное влияние. Продажи мобильных устройств в этом году могут быть минимальными за 10 лет. Зато аналитики ожидают восстановления в следующем году.

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Специалисты из компании CCS Insight полагают, что по итогам нынешнего года продаж будет почти на четверть миллиарда устройств меньше, чем в прошлом году. Это означает падение на 13%. Предположительно, будет продано 1,57 млрд. устройств.

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В Китае жизнь постепенно возвращается в нормальное русло и производство восстанавливается. Зато значительная часть остального мира сидит на карантине, а кое-где эпидемия может быть ещё впереди, как в Африке. Магазины, образовательные учреждения, предприятия закрыты, люди сидят по домам с угрозой потери работы. Всё это ослабляет спрос на электронику в ближайшие месяцы. Во втором квартале ожидается спад спроса на 29% по сравнению с прошлогодними показателями.

Данные из Китая дают возможность оценить влияние карантина и неопределённости на спрос на смартфоны. В январе и феврале продажи там снизились на 44%. Первые статистические показатели из других стран показывают похожий спад.

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Во втором полугодии спрос может оставаться низким, даже если вирус удастся побороть. Даже в самой выгодный для производителей сезон новогодних продаж ожидается спад на 3%.

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В общем, на нынешний год уже можно махнуть рукой и готовиться к следующему. В 2021 году ожидается рост продаж на 12% по мере восстановления экономики. Люди будут совершать отложенные покупки, а сети 5G станут более распространёнными. Ещё лучше может оказаться 2022 год, когда рост составит 13% до почти 2 млрд. смартфонов.

В нынешнем году может быть продано 210 млн. смартфонов с поддержкой 5G, что в 10 раз больше показателя прошлого года. В 2024 году смартфонов с поддержкой 5G может быть 58% от общего числа.