Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи смартфонов могут упасть до 10-летнего минимума, но 5G спасёт их в будущем году

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как и во многих сферах деятельности, в технологической отрасли коронавирус оказал разрушительное влияние. Продажи мобильных устройств в этом году могут быть минимальными за 10 лет. Зато аналитики ожидают восстановления в следующем году.

реклама

Специалисты из компании CCS Insight полагают, что по итогам нынешнего года продаж будет почти на четверть миллиарда устройств меньше, чем в прошлом году. Это означает падение на 13%. Предположительно, будет продано 1,57 млрд. устройств.

реклама

В Китае жизнь постепенно возвращается в нормальное русло и производство восстанавливается. Зато значительная часть остального мира сидит на карантине, а кое-где эпидемия может быть ещё впереди, как в Африке. Магазины, образовательные учреждения, предприятия закрыты, люди сидят по домам с угрозой потери работы. Всё это ослабляет спрос на электронику в ближайшие месяцы. Во втором квартале ожидается спад спроса на 29% по сравнению с прошлогодними показателями.

Данные из Китая дают возможность оценить влияние карантина и неопределённости на спрос на смартфоны. В январе и феврале продажи там снизились на 44%. Первые статистические показатели из других стран показывают похожий спад.

реклама

Во втором полугодии спрос может оставаться низким, даже если вирус удастся побороть. Даже в самой выгодный для производителей сезон новогодних продаж ожидается спад на 3%.

реклама

В общем, на нынешний год уже можно махнуть рукой и готовиться к следующему. В 2021 году ожидается рост продаж на 12% по мере восстановления экономики. Люди будут совершать отложенные покупки, а сети 5G станут более распространёнными. Ещё лучше может оказаться 2022 год, когда рост составит 13% до почти 2 млрд. смартфонов.

В нынешнем году может быть продано 210 млн. смартфонов с поддержкой 5G, что в 10 раз больше показателя прошлого года. В 2024 году смартфонов с поддержкой 5G может быть 58% от общего числа.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
9
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
28
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
7
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
38
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
12
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 28
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Осталось менее 20 часов до окончания бесплатной раздачи Hard Disk Sentinel
32
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
123
Праздник геймера продолжается - в Epic Games Store раздают бесплатно один из эксклюзивов
13
Слухи: новая The Witcher станет приквелом Wild Hunt с Цири в главной роли
17
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
33
Qualcomm не сможет конкурировать с Kirin 820 – заявил президент Honor
11
Первоапрельская флагманская видеокарта AMD Radeon RX Gamma XT на GPU Big Navi получила 5120 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7, поддержку 8K и PCI Express 5.0
31
ASUS дарит антивирус Dr. Web при покупке флагмана ZenFone 6
7
Пассивную Palit GTX 1650 KalmX прожарили в первых тестах
11
Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX получат улучшенную настройку графики и новые игры с нейросетью DLSS 2.0
12
Праздник геймера - в Steam снова проходит бесплатная раздача нескольких игр
2
Sony представила телевизоры 8K и 4K телевизоры стоимостью от 1130 долларов
8
5 игр апреля 2020, которые ждёт каждый геймер
11
Бюджетная видеокарта GeForce GTX 1650 получила бесплатное 50% увеличение скорости памяти и уже поступила в продажу
12
Intel выпустит настольный 16-ядерный процессор с тактовой частотой выше 6 000 МГЦ и графикой в 1 TFLOP
15
6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1
+
AMD решила проблемы с производительностью в работе Matlab
11
Most Wanted в реальной жизни – фанаты Need for Speed переходят на городские дороги
11
21 смартфон Huawei получит новую прошивку EMUI 10.1 до конца апреля
5
Ремастер Modern Warfare 2: системные требования и старт предзаказов на PC и Xbox One
4

Популярные статьи

Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
28
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
42
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
26
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
28
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
14
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
9
Экспресс-обзор мер безопасности российских компьютерных магазинов - где купить компьютер и не получить в нагрузку вирус
8
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
24

Сейчас обсуждают

darmate
16:06
Алкоголики
Трудоголики AeroCool: две новых модели блоков питания, которые удивляют работоспособностью
Анатолий Боровской
16:05
Они сделают когда-нибудь нормальные закладки и панель избранного как в классических Explorer до 11 включительно или так заморочено и останется как у других браузеров?
Microsoft Edge наконец-то стал вторым браузером по популярности в мире
Denis Belokopytov
16:04
Тренд на удаленку может перевернуть ситуацию
Intel удалось нарастить выручку в прошлом году при общем падении рынка
DimoniXo
16:00
Аппаратное ускорение работает лучше чем в хроме, интеграция с ос, выпилены все гугловые зонды вроде Software Reporter Tool и прочего мусора.
Microsoft Edge наконец-то стал вторым браузером по популярности в мире
Александр Афанасьев
15:59
Видимо, у него интерференция в сознании с Windows Defender. От игр надо отдыхать, давать разуму расслабление, иначе кукуха окончательно поедет, перемешав всё на свете, потеряв границы реальности.
Microsoft Edge наконец-то стал вторым браузером по популярности в мире
Янчик Петрова
15:57
570я в рознице по 13500, что-то вы тут загнули с ее ценником
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
Анатолий Боровской
15:47
Который в и-нет магазинах не купить и лицензия на который стоит как новый Mercedes
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Alex TOPMAN
15:45
(продолжение) А ответ прост: кино из своих киношных "штанов" никуда не выпрыгнет. Это тупиковая ветвь развития видеоигр: "больше сюжета, больше актёров, больше денег, больше спецэффектов", потому как,...
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
Alex TOPMAN
15:44
Автор! Ты хотя бы себя перечитывай "сторонним взглядом". А то тебя так заносит иногда. А ты даже и не замечаешь, насколько (хотя, и не тебя одного, а ещё и многих именитых игроделов). Цитата: "Именно ...
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
Анатолий Боровской
15:44
В целом все хорошо с Win7. То ли 2018 то ли в 2019 специально собирал под Win7 безпроблемную и уже устаревшую на тот момент связку на базе i7-6700. Небольшие заморочки с NVME и USB3 в процессе установ...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем