Samsung жертвует планшеты школам, смартфоны людям на карантине
Пока пандемия коронавируса находится в самом разгаре, крупные технологические компании ищут способы помочь обществу. В частности, чтобы облегчить жизнь людям на самоизоляции или карантине, обеспечить медицинские поставки и просто жертвовать деньги.
рекламаСообщается, что Samsung вручает свои устройства пациентам с коронавирусом. Таким образом она облегчает их общение с друзьями и членами семьи. Кроме того, Samsung жертвует планшеты образовательным учреждениям, чтобы они могли проводить дистанционные занятия.
рекламаРанее Samsung пожертвовала правительствам разных пострадавших от эпидемии коронавируса стран $29 млн. в виде медицинского оборудования, в том числе масок для лица, дезинфицирующих средств для мытья рук, прочие связанные со здравоохранением продукты. Чтобы и дальше бороться с распространением COVID-19, Samsung вместе с другими технологическими компаниями ограничивает бизнес-путешествия и старается сделать так, чтобы максимальное число сотрудников работали из дома.
Samsung является крупнейшим в мире производителем по объёму выпуска смартфонов. Компании пришлось ненадолго закрыть фабрику в Южной Корее и временно закрыть магазины. Инженеры компании приняли участие в наращивании производства масок. В результате их стали выпускать в два раза больше.
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