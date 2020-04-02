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На очень многие сферы деятельности и отрасли промышленности пандемия коронавируса сказалась резко отрицательно. Однако, кое-какие показывают рост. Например, люди стали тратить больше денег на определённые продукты питания и гигиенические принадлежности. Выросла популярность приложений для дистанционного общения. Кроме того, люди стали больше играть в видеоигры.

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Видеоигры являются отличным способом убить время и на время уйти от проблем реального мира. Анализ игрового рынка от GSD позволяет посмотреть на продажу программного обеспечения и аппаратных компонентов в разных странах. Если говорить кратко, на игры стали тратить значительно больше денег.

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В новогодние праздники ждут появления нового поколения игровых консолей Xbox Series X и PS5, хотя их вполне могут перенести на более отдалённые сроки. За несколько последних месяцев в преддверии появление новых приставок старые стали покупать заметно реже. Однако, на неделе между 16 и 22 марта продажи консолей в Европе выросли на 155% до 259169 экземпляров. Стали чаще покупать PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Каждые выходные сервис Steam обновляет рекорд по одновременному числу геймеров. Таким образом, увеличился спрос не только на консоли, но и на компьютерные игры.

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В Италии спрос на консоли вырос на 84% за первую неделю карантина. В Испании рост в первую неделю составил 27,7%, дальше 66%. Во Франции приставки стали покупать чаще на 140,6%, в Великобритании на 250%, в Австралии на 285,6%.

Количество скачиваний видеоигр увеличилось в 50 странах на 52,9% до 2,74 млн. Это ещё сюда не вошли новые игры Doom Eternal и Animal Crossing: New Horizons. Физические продажи игр выросли на 82% до 1,58 млн.

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В другой связанной с играми новости говорится, что Candy Crush и прочие игры производства King на этой неделе раздают неограниченное число жизней в рамках инициативы ВОЗ.