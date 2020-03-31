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iPhone 9 может быть анонсирован в последний день марта

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Пару недель назад компания Apple анонсировала планшеты iPad Pro нового поколения с размером экрана 11 и 12,9 дюйма. Вместе с ними был представлен чехол-клавиатура Magic Keyboard Case с трекпадом, который подходит не только для новых моделей, но и для планшетов iPad Pro 2018 года. Теперь есть свидетельства того, что уже сегодня Apple может представить смартфон на смену бюджетной модели iPhone SE. Этот аппарат был анонсирован 31 марта 2016 года и преемник для него может выйти спустя ровно четыре года.

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iPhone SE в момент своего появления пользовался корпусом iPhone 5s, который был выпущен за два с половиной года до этого. При этом у него был современный на тот момент процессор и цена в $399, что и определило высокий спрос на него.

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В понедельник один из сотрудников магазина Best Buy поделился с сайтом MacRumors изображением чехлов Urban Armor Gear для смартфонов iPhone с диагональю экрана 4,7 дюйма. Именно это является главным свидетельством скорого анонса нового аппарата. Считается, что он будет называться iPhone 9, поскольку в нём применяется дизайн в стиле iPhone 8. Что означает экран LCD размером 4,7 дюйма с разрешением 750 х 1334 пикселей. Здесь может быть наиболее современный процессор Apple A13 Bionic, как на прошлогодних iPhone 11. Объём оперативной памяти может увеличиться до 3 Гб, будет сканер отпечатков пальцев Touch ID. Последний отсутствует в iPhone 11 и более ранних версиях аппарата.

Стоимость снова может составить $399. Базовая модель получит 64 Гб флеш-памяти. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple может выпустить в этом году от 25 млн. до 30 млн. экземпляров iPhone 9. На этом смартфоне компания может получить доход в размере $12 млрд.

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Остаётся открытым вопрос, сможет ли Apple вовремя выпустить смартфоны серии iPhone 12 с поддержкой 5G. Китай находится на ранних стадиях восстановления от коронавируса и производство постепенно возвращается в норму. Apple может начать производство аппаратов iPhone 12 в июле. Ожидаются четыре разные модели с экранами 5,4, два 6,1 и 6,7 дюйма. Во всех случаях будет применяться панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

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