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Компания Qualcomm решила связать все продажи своей новой флагманской системы на чипе Snapdragon 865 с внешним модемом X55 5G. Это решение могло отпугнуть производителей смартфонов от использования данного чипа в своих новых моделях. Вместо этого они выбирают варианты попроще, чтобы снизить себестоимость производства своих аппаратов и не поднимать цены на них в магазинах.

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Когда Qualcomm приняла странное решение отказаться от интегрированного модема, она многих удивила. Это та самая компания, которая прежде заявляла о росте энергоэффективности в монолитных дизайнах и освобождении дополнительного пространства внутри смартфонов, когда модем встроен прямо в процессор.

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В последние несколько лет этот производитель продвигает сети 5G и внедряет модемы даже в бюджетные процессоры вроде Snapdragon 765/765G. При этом желающие использовать флагманский чип должны дополнительно платить за отдельный модем X55 5G, даже если они собираются выпустить смартфон с поддержкой только 4G.

В результате производители флагманских смартфонов в этом году не заинтересованы в дорогостоящем процессоре, особенно на насыщенном рынке и в момент падения продаж из-за пандемии.

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В частности, речь идёт о грядущем смартфоне LG G9 ThinQ. В нём будет применяться процессор Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G. Это же относится к HMD и Nokia 8.3. Относительно будущих аппаратов Google Pixel 5 и Pixel 5 XL также есть свидетельства отказа от Snapdragon 865.

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Будущие смартфоны iPhone с поддержкой 5G должны получить модем Snapdragon x55, поскольку выбора у Apple нет. Такой выбор есть на Android, где производители выбирает более дешёвые и простые процессоры и экономят на этом.

Тем временем, Qualcomm уже продвигает следующий модем X60 5G, но в свете вышеизложенного его перспективы пока выглядят сомнительно.