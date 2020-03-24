Лучшие антивирусы на Windows 10 для работы из дома в январе и феврале
В эти дни как никогда много людей работают из дома из-за пандемии коронавируса. Тем временем, киберпреступники стараются нажиться на панике, поэтому работа в интернете опасна как никогда прежде.
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В результате важную роль играет полностью обновлённый антивирус. Немецкий институт AV-TEST выполнил свои очередные тесты, определив лучший антивирус для Windows по итогам января и февраля. Как обычно, проверка выполнялась на защиту, скорость работы и удобство. Максимальная оценка в каждой категории составляет 6 баллов.
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В итоге оценку в 18 баллов набрали сразу пять антивирусных продуктов:
- Avira Antivirus Pro
- F-Secure SAFE
- Kaspersky Internet Security
- NortonLifeLock Norton 360
- VIPRE Security AdvancedSecurity
рекламаНенамного уступили ещё пять антивирусов с оценкой 17,5 балла:
- BullGuard Internet Security
- G DATA Internet Security
- K7 Computing TotalSecurity
- Microsoft Defender
- Trend Micro Internet Security
Встроенный в Windows 10 защитник Windows снова может похвастаться высокой скоростью работы, за которую он получил максимальную оценку. Удобство тоже оценили высочайшим баллом, а за защиту дали 5,5 балла.
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Худший результат показал антивирус PC Matic. Защиту у него оценили на 3, удобство работы на 3,5. Только за скорость работы оценка была максимальная.
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Таким образом, пользователи Windows 10 вполне могут обойтись без установки сторонних антивирусов и пользоваться встроенным защитником Windows.
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