Windows 10 добралась до отметки в миллиард устройств
Компания Microsoft в понедельник объявила, что Windows 10 установлена на одном миллиарде активных компьютеров. Эти компьютеры работают по всему миру на территории 200 стран, объявил корпоративный вице-президент подразделения Microsoft Modern Life and the Search & Devices Group Юсуф Мехди. Компания выразила благодарность пользователям, партнёрам и собственным сотрудникам.
рекламаКроме компьютеров в этот список входят ноутбуки, игровые консоли Xbox One и устройства HoloLens. Как видим, до отметки в миллиард устройств удалось добраться на два года позже, чем планировалось в момент релиза Windows 10 в 2015 году. Также было сказано, что количество участников программы тестирования Windows Insider составляет сейчас 17,8 млн. человек.
рекламаMicrosoft поначалу рассчитывала добраться до миллиарда устройств в течение трёх лет, но затея со смартфонами на Windows Phone провалилась и пришлось пересматривать планы. С момента релиза Windows 10 летом 2015 года прошло менее 5 лет. С момента достижения отметки в 900 млн. устройств на Windows 10 прошло менее полугода.
Windows 10 сейчас установлена на более чем 80000 моделях и конфигурациях компьютеров, ноутбуков и устройств 2 в 1 от 1000 производителей.
рекламаВсего два месяца прошло с момента прекращения поддержки системы Windows 7. Очевидно, что это также внесло свой вклад в достижение долгожданной отметки, поскольку организации и пользователи вынуждены переходить с Windows 7 на Windows 10. Кроме того, продажи на рынке компьютеров выросли впервые с 2011 года.
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