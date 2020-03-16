Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Windows 10 добралась до отметки в миллиард устройств

для раздела Блоги
+
RTX 2080 по старой цене в Ситилинке, ХВАТАЙ
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080
i9 9900K почти по старой цене и значительно дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Microsoft в понедельник объявила, что Windows 10 установлена на одном миллиарде активных компьютеров. Эти компьютеры работают по всему миру на территории 200 стран, объявил корпоративный вице-президент подразделения Microsoft Modern Life and the Search & Devices Group Юсуф Мехди. Компания выразила благодарность пользователям, партнёрам и собственным сотрудникам.

реклама

Кроме компьютеров в этот список входят ноутбуки, игровые консоли Xbox One и устройства HoloLens. Как видим, до отметки в миллиард устройств удалось добраться на два года позже, чем планировалось в момент релиза Windows 10 в 2015 году. Также было сказано, что количество участников программы тестирования Windows Insider составляет сейчас 17,8 млн. человек.

реклама

Microsoft поначалу рассчитывала добраться до миллиарда устройств в течение трёх лет, но затея со смартфонами на Windows Phone провалилась и пришлось пересматривать планы. С момента релиза Windows 10 летом 2015 года прошло менее 5 лет. С момента достижения отметки в 900 млн. устройств на Windows 10 прошло менее полугода.

Windows 10 сейчас установлена на более чем 80000 моделях и конфигурациях компьютеров, ноутбуков и устройств 2 в 1 от 1000 производителей.

реклама

Всего два месяца прошло с момента прекращения поддержки системы Windows 7. Очевидно, что это также внесло свой вклад в достижение долгожданной отметки, поскольку организации и пользователи вынуждены переходить с Windows 7 на Windows 10. Кроме того, продажи на рынке компьютеров выросли впервые с 2011 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
30
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
5
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
28
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
37
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
33
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
90

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как распродать все запасы GeForce RTX 2060 перед запуском видеокарт Ampere 3000-й серии
85
Хватит играть и майнить криптовалюту – Nvidia попросила геймеров использовать мощности своих видеокарт для борьбы с коронавирусом
78
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
50
Любителям Ведьмака посвящается: настоящий меч Геральта продается на аукционе за $600
26
Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes
14
Видеокарты от NVIDIA, особенно геймерские, могут помочь ученым одолеть COVID-19
38
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
36
NVIDIA GeForce RTX 2060 против AMD Radeon RX 5600 XT – сравнение в играх от Hardware Times
14
Билл Гейтс решил покинуть компанию - хорошие времена Microsoft могут закончиться
23
Дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 может состояться в октябре
13
Выбор универсального процессора до 250 долларов – AMD против Intel по версии Hardwaretimes
12
Samsung Galaxy M21 – монстр автономности с NFC за 200 долларов
2
Ядрами x86 дело не ограничится: Xbox X возможно будет иметь архитектуру ARM
19
AMD пополнила семейство Ryzen 4000 четырьмя новыми процессорами
5
Аналитики призвали не особо рассчитывать на несгибаемость AMD в условиях кризиса
4
Новый пакет 4K текстур для The Elder Scrolls V Skyrim полностью обновляет все ландшафтные текстуры
7
Intel Pentium MMX увеличил частоту в два раза под фреонкой
11
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
22
Расширенное издание зомби-шутера State of Decay 2 вышло в Steam и Epic Games Store
2
Пиковый «онлайн» Steam вплотную приблизился к отметке в 20 миллионов пользователей (обновлено)
9

Популярные статьи

AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
127
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
41
ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
13
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
30
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
63
CPU-кулеры два в одном - и холод, и дизайн
15
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
28
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
38
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
32

Сейчас обсуждают

DJ Bombass
21:19
Одними TFLOPS только аутяги челябинские измеряют. 1080 Ti это донный паскаль, который не умеет в DX12. Даже GCN 4 нагибает эту конченную архитектуру что отлично видно во всех DX12 играх, например, RDR...
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
warmuza
21:16
Зато там непомерная цена для звонка в другие регионы. У меня бабушка уже наступила на эти грабли.
Цены на мобильные тарифы могут подняться из-за проекта Социальный интернет
warmuza
21:13
А то, что мы бы тоже могли штрафовать, но мы добрые.
Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на рекордные $1,2 млрд.
Игорь Антонов
21:00
Да пусть штрафуют нам то что.
Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на рекордные $1,2 млрд.
Александр Ферман
20:58
Оштрафовать Apple - святое дело)
Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на рекордные $1,2 млрд.
Leemick
20:56
По предварительным данным — около 90$
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
Voldemaar
20:56
Ну это от кулера зависит. С боксовым -- легко. Есть древнее видео от THG, где P-4 тротлит с боксовым кулером, без разгона. Ютуб v=OKFMDSFdIH0
Японский блогер приготовил себе обед на процессоре AMD
legion74
20:54
1080 Ti , 12 TFLOPS. 2017 год март месяц......годичная давность...ХА-ХА
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
Obscury
20:54
Стыд-то какой... 16 Гб на все. У меня в компе с 2011 стоит 16 Гб и с 2016 8 Гб видео памяти. В 2021 такую дичь творить.
В Сети появились характеристики Microsoft Xbox Series X: 8 ядер Zen 2, графика RDNA 2 с производительностью 12 TFLOPS, поддержка 4K с частотой до 120 к/сек
Сергей Маликов
20:52
Это НЕ Стим-версия.
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем