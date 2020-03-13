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В четверг компания Microsoft в канале предварительного тестирования «Ранний доступ» представила версию Windows 10 19582. Как обычно, сборка не привязана к определённому релизу Windows 10.

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Изменений здесь не очень много. В первую очередь можно отметить улучшенный контроль за движением глаз. Это позволяет пользователю взаимодействовать с устройством без рук. На основе откликов пользователей настройки были обновлены и теперь они доступны на нескольких страницах.

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Приложение «Ваш телефон» получило новые функциональные возможности в Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. Можно копировать и вставлять содержимое между смартфонами и компьютерами на Windows 10. На ПК это делается привычным сочетанием ctrl + C и ctrl + v, после чего можно вставлять контент на Android-смартфоне. Для этого компьютер должен работать как минимум на версии системы Windows 10 April 2018 Update.

Также «Ваш телефон» поддерживает Rich Communication Service (RCS) на аппаратах Samsung, если этот сервис поддерживает оператор мобильной связи. Это работает, если по умолчанию используется Samsung Messages. Пользователи смогут увидеть, если их сообщения были прочитаны. Если они просмотрены на компьютере, это будет отображаться и на смартфоне без необходимости убирать уведомления.

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Среди известных проблем зависание на отметке в 84,9% при использовании инструмента восстановления DISM. При попытке использовать сочетание клавиш Win + PrtScn изображение не сохраняется в папке «Скриншоты». Пока можно использовать другие варианты создания снимков экрана, вроде WIN + Shift + S. В разделе Конфиденциальность > Документы вместо иконки отображается пустой прямоугольник. На некоторых компьютерах при перезагрузке для установки этого обновления запускается проверка на ошибки. У некоторых обновление зависает на продолжительное время. Вечная неисправность в работе античитерского программного обеспечения BattlEye также никуда не делась.