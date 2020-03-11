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Во вторник стало известно, что в последних версиях системы Windows обнаружена новая уязвимость. Через неё могут быть выполнены атаки в стиле червей WannaCry и NotPetya, которые в своё время поразили корпоративные сети по всему миру.

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Уязвимость располагается в протоколе Server Message Block 3.1.1, который используется для общего доступа к файлам, принтерам и другим ресурсам в локальных сетях и из интернета. Если задействовать эту уязвимость, можно выполнять произвольный код на серверах и компьютерах пользователей.

Описание уязвимости было опубликовано в бюллетене CVE-2020-0796. Она затрагивает версии Windows 10 и Windows Server 2019, при разработке которых Microsoft уделила повышенное внимание защите как раз от таких атак. Патчей пока не существует и сроки появления не называются.

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Microsoft говорит, что уязвимые серверы могут быть защищены при отключении сжатия. Это делается без необходимости перезагрузки в PowerShell при помощи команды:

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Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" DisableCompression -Type DWORD -Value 1 -Force

Такой метод не защитит клиентские компьютеры. Microsoft рекомендует заблокировать порт 445.

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Бюллетень от фирмы Fortinet, опубликованный и затем удалённый, описывает уязвимость как MS.SMB.Server.Compression.Transform.Header.Memory.Corruption. Уязвимость является результатом переполнения буфера на серверах Microsoft Microsoft SMB. Уязвимость становится следствием ошибки, когда программное обеспечение обрабатывает специально созданный сжатый пакет данных.

Команда безопасности Cisco Talos также опубликовала и потом удалила свой бюллетень. Здесь уязвимость приписывается к категории червей, так что единственный эксплоит способен заразить всю локальную сеть без помощи со стороны администраторов или пользователей.

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Реализация Microsoft SMBv3 имеет ряд механизмов для того, чтобы этот протокол на Windows-компьютерах был защищённым. Особенно это стало актуально после атаки EternalBlue с применением вредоносных программ WannaCry и NotPetya, когда задействовали протокол SMBv1.

Непонятно, почему сторонние фирмы убрали опубликованные ими бюллетени. Нужно отметить, что новость стала известна в день релиза вторичных патчей Microsoft.

Некоторые аналитики считают, что опасность на этот раз намного меньше, чем в случае с EternalBlue. В первую очередь потому, что протокол SMBv3 распространён далеко не так широко, как вездесущий SMBv1.

Кроме того, протокол SMB защищён рандомизацией размещения адресного пространства ядра. В результате злоумышленники должны иметь два надёжных эксплоита, один из которых предназначается для переполнения буфера или другой уязвимости с возможностью выполнять код, а другая указывает, где вредоносный код хранится в памяти. Это даёт Microsoft время на выпуск патча. Поскольку теперь уязвимость стала публично известный, пошёл обратный отсчёт времени до её применения.