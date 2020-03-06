Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсированы флагманские смартфоны Oppo Find X2 Pro с 10-кратным гибридным зумом, экраном 120 Гц и 5G

для раздела Блоги
+
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
Ситилинк рушит цену 9900K
Еще одна крутая 2070 и даже дешевле
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В 2018 году был представлен смартфон Oppo Find X, который был одним из первых с полностью безрамочным экраном. Вслед за ним такими же стали многочисленные модели, вроде OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy A80, аппараты с выдвижными камерами и т.д.

реклама

Теперь китайский производитель представляет линейку смартфонов Oppo Find X2 с обновлениями в дизайне. Они должны сделать устройства более привлекательными для фанатов технологий и для среднестатистических покупателей.



реклама

Два представленных смартфона обладают изогнутыми по сторонам экранами AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 3K (3168 х 1440p) и частотой обновления 120 Гц. Разработчики постарались сделать так, чтобы пользователь получил максимально качественную картинку во всех сценариях применения. Каждая панель обладает калибровкой профессионального уровня, что обеспечивает больше миллиарда цветовых вариантов. Это в 64 раза больше, чем на других флагманах.

Максимальная яркость в обычных условиях достигает 500 нит, но если аппарат находится в очень ярком окружении или при просмотре видео HDR яркость может вырасти до 800 и 1200 нит соответственно. Частота сенсора составляет 240 Гц, что повышает отзывчивость экрана и плавность изображения.

реклама

Движок Oppo O2 Ultra Vision Engine обладает встроенным чипом для повышения качества видео. Есть усовершенствования для улучшения работы HDR и поддержка Motion Clear, что означает повышение частоты кадров при просмотре онлайн-видео и спортивных трансляций с частотой менее 30 кадров/с до 60 или даже до 120 кадров/с.

Внутри экрана есть сканер отпечатков пальцев и адаптивная система защиты глаз с автоматической сменой температуры и яркости экрана.

реклама

В прошлом году этот производитель представил впечатляющий с фотографической точки зрения смартфон Reno 10x Zoom. На его основе на этот раз предлагается второе поколение камеры-перископа 48 Мп.

Камера поддерживает 5-кратный оптический зум, но в сочетании с программным обеспечением предлагается высококачественной 10-кратный гибридный зум. Если вам и этого мало, приложение камеры даёт 60-кратный цифровой зум. Это превосходит значение 50х на Huawei P30 Pro, но уступает 100-кратному зуму Samsung.

реклама


Основная камера обладает разрешением 48 Мп и самым крупным сенсором. Поддерживается технология двойного ISO и апертура f/1.7 обеспечивает высокое качество съёмки при слабом освещении. Ещё на основной камере есть многонаправленный фазовый автофокус. Имеется также сверхширокоугольная камера 48 Мп с полем обзора 120 градусов.

Новый чип оптической стабилизации изображения вместе с программными алгоритмами обеспечивает постоянство цветов и баланса белого при переключение между камерами. Режим ночной съёмки работает со всеми тремя камерами.

В стандартном смартфоне Oppo Find X2 фазовый автофокус All Pixel на основной камере отсутствует, разрешение сверхширокоугольной камеры снизили до 12 Мп. Вместо камеры-перископа используется более традиционный объектив телефото 3х.

Оба смартфоны обладают передней камерой 32 Мп в отверстии на экране.

Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro работают на процессоре Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Это обеспечивает поддержку стандарт связи 5G.

Объём оперативной памяти в обоих случаях 12 Гб. Стандартная модель получила 256 Гб хранилища без возможности расширения, версия Pro предлагает 512 Гб.

Как и другие премиальные смартфоны нынешнего года, эти аппараты вышли на Android 10. Сверху в данном случае стоит программный интерфейс ColorOS 7.1. Здесь есть тёмный режим работы в 200 популярных сторонних приложениях. Разработчики утверждают, что это может на 38% повысить автономность устройств.

Ёмкость батарей составляет 4200 и 4260 мАч. Поддерживается стандарт быстрой подзарядки Oppo SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, благодаря которому модель Pro может заряжаться до 100% всего за 38 минут.

Продажи в Европе стартуют в начале мая по цене 999 и 1199 евро соответственно. Oppo Find X2  доступен в версиях керамический чёрный и «Океан», Pro будет оранжевый и также керамический чёрный.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

смартфоны oppo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
28
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
118
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
52
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
18

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 118
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 52
Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
28 февраля 2020 80
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
26 февраля 2020 25
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
2 марта 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дизайн игровой приставки Sony PlayStation 5 засветился на первых правдоподобных изображениях
17
NVIDIA готовит переворот в мире геймерских компактных устройств, обещая прирост производительности в 50%
15
Крякающие NVIDIA RTX 2070/2080/Super: эпидемия поразила последние ревизии видеокарт - причина в системе охлаждения
32
Тема Led Cars v11 для MIUI 11 порадует фанов Xiaomi
3
AMD Ryzen 7 4800H впервые показал свои способности в игровом тесте и бенчмарке Cinebench R15
83
5 игр уже взломаны, 35 ждут своей очереди: хакер, который обещал искоренить Denuvo, принялся за дело
30
В Steam вышел симулятор ходьбы, который тут же стали сравнивать с Death Stranding
+
Процессоры Intel Core 10-го поколения обходят AMD Ryzen на 10% при 2-кратной разнице в стоимости
28
EA наглядно продемонстрировала улучшение графики в Command & Conquer Remastered
13
NVIDIA GeForce GTX 1060 – всё ещё самая популярная видеокарта
44
8-ядерный китайский процессор Hygon Dhyana обходит AMD Ryzen 5 1600X – сомнительный триумф полупроводниковых технологий поднебесной от Аnandtech
69
Radeon RX 5700 против RTX 2060 Super - что выбирать геймеру по мнению экспертов Hardwaretimes
68
Первые тесты видеокарты Intel Xe разочаровали экспертов – никакой конкуренции с AMD и NVIDIA не будет
19
Обнаружена очередная уязвимость в чипах Intel — её невозможно полностью устранить
70
Sea Sonic представила инновационный блок питания в необычном форм-факторе
30
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3 появятся в конце текущего года
37
Xbox Series X и PlayStation 5 будут использовать архитектуру RDNA 2 с поддержкой Ray Tracing
7
AMD Ryzen 3 1200 тоже переходит на 12-нм техпроцесс
27
Шварценеггер против российского робота Promobot – Железный Арни требует 10 миллионов долларов в качестве «Возмещения ущерба»
38
Графические процессоры Navi 2X с архитектурой RDNA 2 появятся в конце 2020 года — показатель производительность/ватт увеличится на 50 %
24

Популярные статьи

AMD – американский разум и китайское хладнокровие
34
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
15
Особенности охлаждения видеокарты внутри корпуса
33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
24
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
28
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
121
Краткий обзор и тестирование GOODRAM IRIDIUM Pro DDR4 3600 МГц 2х16 Гб, сравнение производительности двух и четырех планок ОЗУ
30
GTA 6: сбор всех "новостей" в одном месте
+

Сейчас обсуждают

mazahakaruss
15:18
Ну те же ядра как и в nVidia Radeon 2080XT
Radeon RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 SUPER – чистая победа видеокарты AMD в тестах Hardware Times
lesik78
15:18
откуда инфа?
Лидерство в области литографии AMD рассчитывает сохранить и в 2022 году
E1nher1
15:17
Эх, вот бы амуде мне заслала... Я бы протестил.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
E1nher1
15:16
Сам в шоке после своей p8z68 deluxe , но эта мать годная. Толстый текстолит важнее размеров.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
RadeoForce
15:16
смысл есть, утверждаю как владелец оного. Возможно, 3900Х или 3950Х и нет смысла гнать по множителю без водянки, но 6-8-ядерные - вполне
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
omoikane
15:16
Что за логика? она не стоит в долларах 7к руб. У нее есть цена в долларах/евро, а остальное по курсу рубля, курс рубля такой какой есть. И дело вообще не в нем, а в доходах населения, хоть бы матчасть...
Radeon RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 SUPER – чистая победа видеокарты AMD в тестах Hardware Times
Archont
15:15
Первые тесты видеокарты Intel Xe разочаровали экспертов – никакой конкуренции с AMD и NVIDIA не будет
RadeoForce
15:15
"...Нормальная башня - это около 3т.р..." башню с отводом тепла 120-130ВТ можно найти до 1500 рублей, этого будет вполне достаточно. Цитата из обзора: "...Могу кратко сказать, что сила тока в макси...
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
Shock Memes
15:14
Ну вроде большая часть игр так и сделаны,просто только дс назвали стимулятором доставщика, а так, куда не глянь в играх иди оттуда туда, принеси то се.
Хидео Кодзима считает, что через несколько лет игроки пересмотрят своё отношение к Death Stranding
ЛехаСектоид
15:14
Мне при виде этих микро огрызков как-то грустно становится.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем