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В 2018 году был представлен смартфон Oppo Find X, который был одним из первых с полностью безрамочным экраном. Вслед за ним такими же стали многочисленные модели, вроде OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy A80, аппараты с выдвижными камерами и т.д.

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Теперь китайский производитель представляет линейку смартфонов Oppo Find X2 с обновлениями в дизайне. Они должны сделать устройства более привлекательными для фанатов технологий и для среднестатистических покупателей.







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Два представленных смартфона обладают изогнутыми по сторонам экранами AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 3K (3168 х 1440p) и частотой обновления 120 Гц. Разработчики постарались сделать так, чтобы пользователь получил максимально качественную картинку во всех сценариях применения. Каждая панель обладает калибровкой профессионального уровня, что обеспечивает больше миллиарда цветовых вариантов. Это в 64 раза больше, чем на других флагманах.

Максимальная яркость в обычных условиях достигает 500 нит, но если аппарат находится в очень ярком окружении или при просмотре видео HDR яркость может вырасти до 800 и 1200 нит соответственно. Частота сенсора составляет 240 Гц, что повышает отзывчивость экрана и плавность изображения.

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Движок Oppo O2 Ultra Vision Engine обладает встроенным чипом для повышения качества видео. Есть усовершенствования для улучшения работы HDR и поддержка Motion Clear, что означает повышение частоты кадров при просмотре онлайн-видео и спортивных трансляций с частотой менее 30 кадров/с до 60 или даже до 120 кадров/с.

Внутри экрана есть сканер отпечатков пальцев и адаптивная система защиты глаз с автоматической сменой температуры и яркости экрана.

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В прошлом году этот производитель представил впечатляющий с фотографической точки зрения смартфон Reno 10x Zoom. На его основе на этот раз предлагается второе поколение камеры-перископа 48 Мп.

Камера поддерживает 5-кратный оптический зум, но в сочетании с программным обеспечением предлагается высококачественной 10-кратный гибридный зум. Если вам и этого мало, приложение камеры даёт 60-кратный цифровой зум. Это превосходит значение 50х на Huawei P30 Pro, но уступает 100-кратному зуму Samsung.

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Основная камера обладает разрешением 48 Мп и самым крупным сенсором. Поддерживается технология двойного ISO и апертура f/1.7 обеспечивает высокое качество съёмки при слабом освещении. Ещё на основной камере есть многонаправленный фазовый автофокус. Имеется также сверхширокоугольная камера 48 Мп с полем обзора 120 градусов.

Новый чип оптической стабилизации изображения вместе с программными алгоритмами обеспечивает постоянство цветов и баланса белого при переключение между камерами. Режим ночной съёмки работает со всеми тремя камерами.

В стандартном смартфоне Oppo Find X2 фазовый автофокус All Pixel на основной камере отсутствует, разрешение сверхширокоугольной камеры снизили до 12 Мп. Вместо камеры-перископа используется более традиционный объектив телефото 3х.

Оба смартфоны обладают передней камерой 32 Мп в отверстии на экране.

Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro работают на процессоре Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Это обеспечивает поддержку стандарт связи 5G.

Объём оперативной памяти в обоих случаях 12 Гб. Стандартная модель получила 256 Гб хранилища без возможности расширения, версия Pro предлагает 512 Гб.

Как и другие премиальные смартфоны нынешнего года, эти аппараты вышли на Android 10. Сверху в данном случае стоит программный интерфейс ColorOS 7.1. Здесь есть тёмный режим работы в 200 популярных сторонних приложениях. Разработчики утверждают, что это может на 38% повысить автономность устройств.

Ёмкость батарей составляет 4200 и 4260 мАч. Поддерживается стандарт быстрой подзарядки Oppo SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, благодаря которому модель Pro может заряжаться до 100% всего за 38 минут.

Продажи в Европе стартуют в начале мая по цене 999 и 1199 евро соответственно. Oppo Find X2 доступен в версиях керамический чёрный и «Океан», Pro будет оранжевый и также керамический чёрный.