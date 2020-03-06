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Темпы выпуска обновлений приложения Skype в последние месяцы значительно снизились, как и количество функциональных изменений в каждом из этих обновлений. На этой неделе Microsoft представила версию Skype 8.57, которая уже распространяется. Список изменений здесь довольно короткий.

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Единственным дополнением предложения является возможность удалять контакты прямо из списка контактов. Если нажать на контакт правой кнопкой мыши или на сенсорном экране нажать и удерживать, появится команда «Удалить контакт». Раньше для этого нужно было открывать окно редактирования контакта, где была команда удаления. Несмотря на распространение этой возможности в программе предварительного тестирования и в последней версии, на компьютерах обозревателей такая возможность пока отсутствует.

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Кроме этого, Microsoft исправила некоторые проблемы вроде ошибок в отображении заголовков и некоторых неполадок с производительностью.

Прошлая версия Skype 8.56 принесла возможность цитировать сообщения при помощи сочетания клавиш на клавиатуре Windows и macOS. Это не работает в варианте Skype из магазина Microsoft Store, который предустановлен на Windows 10.