Skype 8.57 позволяет удалять контакты непосредственно из списка контактов
Темпы выпуска обновлений приложения Skype в последние месяцы значительно снизились, как и количество функциональных изменений в каждом из этих обновлений. На этой неделе Microsoft представила версию Skype 8.57, которая уже распространяется. Список изменений здесь довольно короткий.
рекламаЕдинственным дополнением предложения является возможность удалять контакты прямо из списка контактов. Если нажать на контакт правой кнопкой мыши или на сенсорном экране нажать и удерживать, появится команда «Удалить контакт». Раньше для этого нужно было открывать окно редактирования контакта, где была команда удаления. Несмотря на распространение этой возможности в программе предварительного тестирования и в последней версии, на компьютерах обозревателей такая возможность пока отсутствует.
рекламаКроме этого, Microsoft исправила некоторые проблемы вроде ошибок в отображении заголовков и некоторых неполадок с производительностью.
Прошлая версия Skype 8.56 принесла возможность цитировать сообщения при помощи сочетания клавиш на клавиатуре Windows и macOS. Это не работает в варианте Skype из магазина Microsoft Store, который предустановлен на Windows 10.
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