Коронавирус привёл к росту популярности Microsoft Teams
Распространение платформы Microsoft Team в последние несколько недель происходит значительно более быстрыми темпами, нежели прежде. В этом виноват всё тот же коронавирус, которые заставляет сотрудников сидеть по домам, но при этом им нужно работать.
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В поисках продуктов для совместной дистанционной работы многие обращают свой взор на Microsoft Teams. Об этом говорит генеральный вице-президент подразделения Microsoft 365 Business Group в интервью сайту Digitimes.
рекламаТемпы распространения Microsoft Teams в феврале выросли вдвое по сравнению с январём. Число работающих из дома сотрудников значительно увеличилось. Только на Тайване продаже Microsoft Teams по сравнению с показателем годичной давности увеличились на 50%, заявляют представители Microsoft. По всему миру число активных пользователей приложения достигло 20 млн.
Платформа применяется в высокотехнологичном производстве, банковской и финансовой сферах, в различных компаниях.
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Естественно, у конкурентов дела также пошли в гору. В особенности в Китае, где многие сидят дома из-за карантина. Здесь пользуются спросом такие продукты, как Alibaba DingTalk и Tencent WeChat Work. Наплыв посетителей в них был настолько велик, что начались сбои в работе.
рекламаНе похоже, что эпидемия коронавируса в ближайшее время пойдёт на спад. Это может означать, что продукты для совместной работы станут ещё более востребованными.
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