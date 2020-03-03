Edge готовится стать вторым браузером мира: статистика за февраль
Распространение обновлённого браузера Microsoft Edge на Chromium продолжается довольно бодрыми темпами. Если до Google Chrome он вряд ли когда-нибудь дотянется, то Mozilla Firefox находится уже в зоне его досягаемости.
рекламаСогласно очередной статистике от NetMarketShare по итогам февраля, именно Firefox больше других пострадал от появления нового варианта Edge. Его доля за последние несколько недель заметно снизилась в пользу браузера Microsoft.
рекламаЭто означает, что уже в марте Edge может стать вторым браузером мира на персональных компьютерах. В результате Firefox должен упасть на третье место.
Доля рынка браузера Chrome в феврале увеличилась с 66,93% до 67,27%. Таким образом, распространение браузера Microsoft ничуть не повлияло на лидера. Зато Firefox потерял с 8,12% до 7,57%.
рекламаСам Microsoft Edge увеличил свою долю с 7,02% до 7,39%. Если подобная тенденция сохранится, его попадание на второе место неизбежно.
рекламаУвеличение числа пользователей Edge не должно удивлять. Браузер на основе Chromium по умолчанию используется на Windows 10, а также доступен в более старых системах Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и в macOS. Chromium позволяет ему быть кроссплатформенным браузером. Microsoft уже ведёт работу над версией для Linux, которая должна быть представлена в недалёком будущем.
Нет сомнений, что в ближайшие месяцы всё больше пользователей попробуют возможности Edge. Тем более что здесь теперь поддерживаются те же расширения, что и для Chrome.
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