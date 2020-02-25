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Рекламная платформа AdDuplex представила очередной ежемесячный доклад по статистике распространения разных версий операционной системы Windows 10. Данные собирались из приложений магазина Microsoft Store с применением комплекта средства разработки AdDuplex SDK v.2 или новее. Было это 24 февраля.

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После небольших пробелов в статистике в прошлом году AdDuplex снова выпускает отчёты ежемесячно, позволяя сравнивать результаты с показателями прошлого месяца. Windows 10 November 2019 Update установлена на 22,6% устройств под управлением Windows 10. Рост за месяц составил почти 50%, поскольку в январе доля этой версии системы была 15,2%. Windows 10 1809 близка к завершению поддержки и всё больше компьютеров на ней автоматически обновляются до последней версии Windows 10. Отчасти именно этим обусловлен рост её доли.

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Также это объясняет, почему падает доля версии 1809. Если месяц назад у неё было 22%, то теперь 16,4%. Версия 1903, известная также как May 2019 Update, потеряла 0,8% и её результат сейчас составляет 52,6%. У остальных версий доля низкая и изменения минимальные: April 2018 Update упала с 46% до 2,9%, а Fall Creators Update с 1,3% до 1,2%.

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Темпы обновления сейчас ниже, чем было в случае с May 2019 Update. Если ваша текущая версия Windows 10 не приближается к дате прекращения поддержки, вы не получаете обновления автоматически.

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На этот раз AdDuplex не включила статистику распространения различных моделей устройств Microsoft Surface.