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В прошлом году компания Microsoft начала тестирование запрета возможности создавать локальные учётные записи во время чистой установки операционной системы Windows 10. Единственным способом обойти это ограничение было отключение интернета во время установки. Тогда появлялась опция под названием Offline Account. Тестирование велось только на территории США.

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С тех пор о планах компании полностью запретить создание локальных учётных записей во время установки системы ничего не было слышно. Однако, ограничение распространяется на новые регионы. В частности, его обнаружили в Германии.

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Как и прежде, возможность создать локальный аккаунт появляется при отключении компьютера от интернета. Если доступ в интернет возвращается, снова предлагается создать или войти в учётную запись Microsoft. При желании можно отменить эту возможность. Если нажать на кнопку дополнительной информации, там сказано, что если вы не хотите работать с аккаунтом Microsoft, его можно будет удалить после завершения установки.

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Таким образом, пользователям придётся совершать лишние телодвижения, сначала создавая ненужный им аккаунт Microsoft, а затем удаляя его. Хотя он и позволяет удобно синхронизировать настройки на разных компьютерах одного пользователя, некоторые предпочитают обходиться без этого. Неизвестно, относится это только к Германии или и в других странах ввели такое же новшество.