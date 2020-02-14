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Смартфоны становятся всё более крупными и мощными. В результате с ними работают уже чаще, чем с персональными компьютерами за столом, которые когда-то были пределом мечтаний. Правда, на небольшом смартфоне не особо попишешь тексты, не поработаешь в Photoshop, не отредактируешь видео и т.д. Впрочем, и у мобильных устройств есть немало сценариев применения, но даже для крупных смартфонов с диагоналями около 7 дюймов размера экрана может быть недостаточно. Конечно, к смартфону на ходу не подключишь 20-дюймовый монитор (хотя подключишь сидя за столом при помощи Samsung DeX), но можно всё же получить экран побольше, чем у самого смартфона. Этим занялись Samsung и LG, решив создать портативные дисплеи.

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Эту идею нельзя назвать совершенно новой. Компании вроде Asus и HP предлагают для ноутбуков внешние дисплеи HP EliteDisplay S14 и ASUS ZenScreen Touch. ZenScreen Touch заодно поддерживает и некоторые устройства на Android, что будут делать и дисплеи Samsung с LG.

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Появление режима рабочего стола в Android 10 и наличие вышеупомянутого Samsung DeX позволило значительно повысить качество работы с мобильными устройствами на больших экранах. Портативные дисплеи должны быть лёгкими и подключаться проводом или через Bluetooth. В них будут встроенные батареи, в отличие от дисплеев для ноутбуков, где нужно внешнее питание.

Версия устройства от Samsung может называться DexBook. Там ожидается батарея ёмкостью 10000 мАч и вес чуть менее килограмма. LG назовёт свой дисплей Cloud Top, здесь будет батарея 5000 мАч, в результате чего вес будет около 600 г. В обоих случаях ожидается диагональ 14,1 дюйма с разрешением Full HD. Стоимость дисплеев может составить между $340 и $420, что дороже многих смартфонов. Релиз может состояться во 2-м квартале нынешнего года.