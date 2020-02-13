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Компания Microsoft как обычно посреди недели представила в программе тестирования очередную версию системы Windows 10. В канале «Ранний доступ» доступна для установки сборка под номером 19564. Как обычно, изменений здесь не очень много. В приложении «Параметры» была обновлена страница графических настроек. Она даёт более обширный контроль над доступом приложений к видеокарте.

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По адресу Параметры > Система > Дисплей > Настройки графики опций стало больше. Здесь можно выбирать, на каком графическом процессоре работает какое приложение. Вы можете менять выбор, сделанный по умолчанию системой.

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Была обновлена версия приложения «Календарь». Появилось более 30 новых графических тем, улучшился просмотр месяца, по одному взгляду можно просматривать события дня. Упрощено создание событий, переработана навигация по учётной записи.

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Невозможно сказать, в каком будущем обновлении Windows 10 появятся эти изменения. В последнее время предварительные сборки не привязаны к конкретной версии. Это означает, что новшества могут появиться будущей осенью или весной следующего года.

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Помимо функциональных изменений в сборке исправлено множество багов и остались некоторые известные проблемы.