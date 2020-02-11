Число атак приложений-вымогателей в 2019 году выросло на 41%
Самыми опасными вредоносными приложениями последних лет являются приложения-вымогатели. Они регулярно нацеливаются на больницы, организации и правительственные учреждения. В 2019 году 205280 организаций стали жертвами атак вымогателей. Это на 41% больше по сравнению с 2018 годом, посчитала фирма Emsisoft.
рекламаДругая фирма Coveware вычислила, что средняя выплата за ключи дешифрования файлов в последнем квартале 2019 года составила 84116$. Это в два раза больше, чем кварталом ранее. В декабре средняя сумма составляла целых $190946.
рекламаК октябрю прошлого года набралось 81 случаев с участием приложений-вымогателей в государственных учреждениях США. Дважды пострадал штат Луизиана, город во Флориде заплатил $600000 за ключ дешифрования. Другой город в этом же штате раскошелился примерно на $500000 в биткоинах для возврата доступа к своим системам. Всё это мелочи по сравнению с городом Балтимор, который заплатил более $18 млн. При этом на государственные организации пришлось всего 10% атак 2019 года.
ФБР утверждает, что угрозы становятся всё более целенаправленными, изощрёнными и дорогостоящими. Особенно беспокоит рост расходов на побочный ущерб в виде прекращения работы предприятий и учреждений. Европол называет приложения-вымогатели самыми широко распространёнными и дорогостоящими сетевыми угрозами.
рекламаКак видим, многие платят выкуп, что мотивирует злоумышленников продолжать свою деятельность.
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