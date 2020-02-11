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Согласно очередному докладу от SimilarWeb, суммарный трафик первой сотни сайтов в среднем в месяц в 2019 году составлял 223 млрд. визитов. Это на 11,8% больше по сравнению с 2017 годом и на 8% больше по сравнению с 2018. Основной вклад в этот рост вносит распространение мобильных устройств.

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В публикации говорится, что с 2017 года рост мобильного трафика составил 30,6%. Отчасти это происходит в ущерб трафику с персональных компьютеров, который за это время снизился на 3,3%.

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Основной трафик на ведущую сотню сайтов приходится на США, но если смотреть в пересчёте на одного человека, эта страна уступает Канаде, Чехии, Нидерландам и Польше. Всё чаще с мобильных устройств смотрят контент для взрослых, посещают сайты знакомств и игровые сайты вроде букмекерских. В некоторых категориях пока продолжают лидировать компьютеры. Это финансы, игры и потоковые трансляции.

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При этом пользователи проводят на сайтах меньше времени, нежели прежде. За последние 3 года на мобильных устройствах и ПК продолжительность визита снизилась на 49 секунд. В среднем это значение для сайтов составляет сейчас менее 12 минут.