Мобильные устройства подняли трафик на новые высоты: 223 млрд. визитов в месяц на сайтах топ-100
Согласно очередному докладу от SimilarWeb, суммарный трафик первой сотни сайтов в среднем в месяц в 2019 году составлял 223 млрд. визитов. Это на 11,8% больше по сравнению с 2017 годом и на 8% больше по сравнению с 2018. Основной вклад в этот рост вносит распространение мобильных устройств.
реклама
В публикации говорится, что с 2017 года рост мобильного трафика составил 30,6%. Отчасти это происходит в ущерб трафику с персональных компьютеров, который за это время снизился на 3,3%.
реклама
Основной трафик на ведущую сотню сайтов приходится на США, но если смотреть в пересчёте на одного человека, эта страна уступает Канаде, Чехии, Нидерландам и Польше. Всё чаще с мобильных устройств смотрят контент для взрослых, посещают сайты знакомств и игровые сайты вроде букмекерских. В некоторых категориях пока продолжают лидировать компьютеры. Это финансы, игры и потоковые трансляции.
реклама
При этом пользователи проводят на сайтах меньше времени, нежели прежде. За последние 3 года на мобильных устройствах и ПК продолжительность визита снизилась на 49 секунд. В среднем это значение для сайтов составляет сейчас менее 12 минут.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила