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В прошлом месяце Microsoft окончательно прекратила поддержку операционной системы Windows 7 для обладателей домашних компьютеров. Однако, полностью расстаться с ней у компании не получается. Постоянно всплывают какие-то проблемы, игнорировать которые не выходит. На этот раз пользователи на форумах сообщают, что их компьютеры под управлением Windows 7 отказываются выключаться или перезагружаться. Система заявляет, что у пользователей нет прав на эти действия. Некоторые смогли исправить ситуацию при помощи групповых политик и командной строки, чтобы получить нужное разрешение. Определённо, для среднестатистического пользователя такой метод решения проблемы не годится.

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Некоторые говорят, что им удалось исправить неполадку при помощи отключения сервисов обновления Adobe. Сложно сказать, виновато именно программное обеспечение Adobe или это случайное совпадение. Представитель Microsoft заявил, что компания активно исследует ситуацию, но что будет дальше, неизвестно.

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Если это баг конкретно Windows, а не сторонних приложений, подобный случай станет далеко не первым. Пару недель назад компания выпустила исправление бага с обоями Windows 7. Быть может, потребуется ещё один внеочередной патч, тем более что проблема на этот раз более серьёзная.