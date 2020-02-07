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На этой неделе в США начинаются поставки гибкого смартфона Motorola Razr. На YouTube уже появилось видео, где показываются внутренности этого устройства. Как оказалось, аппарат не только уязвим перед царапинами и вмятинами, но и в случае обнаружения проблем починить его будет очень непросто.

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Канал PBKreviews выложил видео с демонстрацией внутреннего содержимого смартфона-раскладушки. Пару недель назад Motorola обнародовала указания по обращению с экраном и предупредила о вмятинах и выступах на нём.

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Задняя сторона смартфона прочно приклеена, поэтому пробраться внутрь корпуса будет сложно. При этом корпус не влагозащищённый. Приклеен и аккумулятор, что означает проблемы при её замене даже профессиональными работниками сервисных центров.

Наиболее важным компонентом является гибкий экран, который удалось извлечь только в конце процесса разборки. Гибким экран является только посередине, а по краям он вполне твёрдый. Если замена экрана и будет возможна, то только на предприятиях производителя, особенно с учётом батареи и модуля передней камеры, приклеенных к задней панели.

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На видео можно увидеть механизм сворачивания посередине корпуса. Отчётливо видны две створки, которые обеспечивают стабильность при открытии и закрытии, позволяя аппарату лежать в свёрнутом виде. В конце видео устройство собрали обратно.

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Кроме того, журналисты протестировали Razr на долговечность. Как оказалось, он способен выдержать 27000 циклов открытия и закрытия, прежде чем сломаться.