Созданное при помощи искусственного интеллекта лекарство от синдрома навязчивых состояний протестируют на людях
Разработанное исключительно при помощи алгоритмов искусственного интеллекта лекарство впервые пройдёт клинические испытания на людях. Препарат создан для лечения от обсессивно-компульсивного синдрома. Его создала биотехническая компания Exscientia из Оксфорда с применением ИИ. Обычно на подобные разработки уходит более четырёх лет, но машинное обучение позволило справиться менее чем за 12 месяцев.
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Препарат известен под названием DSP-1181. В его разработке принимал участие алгоритм, который проверял потенциальные компоненты лекарства, сверяя их с огромной базой данных параметров, включая генетические показатели пациентов. Глава Exscientia профессор Эндрю Хопкинс описал испытание как важную веху в деле разработки лекарств. По его словам, в подобных случаях необходимо принимать миллиарды решений, чтобы найти для препарата правильные молекулы. Естественно, ответственность этих решений чрезвычайно высока. Алгоритмы искусственного интеллекта не испытывают давления от этой ответственности и способны применяться при лечении любой болезни.
рекламаУже были случаи, когда ИИ применялся при диагностике заболеваний и анализе показателей пациентов. Использование машинного обучения при разработке лекарств является следующим шагом применения технологий в медицине. ИИ сокращает время разработки и экономит средства. Остаётся лишь вопрос, как будут относиться пациенты к лекарствам, разработанным бездушным роботом, и насколько они отличаются от созданных людьми препаратов. Другой вопрос — какая организация будет создавать правила разработки лекарств при помощи ИИ? В любом случае, клинические испытания стартуют в марте.
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