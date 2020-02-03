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Разработанное исключительно при помощи алгоритмов искусственного интеллекта лекарство впервые пройдёт клинические испытания на людях. Препарат создан для лечения от обсессивно-компульсивного синдрома. Его создала биотехническая компания Exscientia из Оксфорда с применением ИИ. Обычно на подобные разработки уходит более четырёх лет, но машинное обучение позволило справиться менее чем за 12 месяцев.

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Препарат известен под названием DSP-1181. В его разработке принимал участие алгоритм, который проверял потенциальные компоненты лекарства, сверяя их с огромной базой данных параметров, включая генетические показатели пациентов. Глава Exscientia профессор Эндрю Хопкинс описал испытание как важную веху в деле разработки лекарств. По его словам, в подобных случаях необходимо принимать миллиарды решений, чтобы найти для препарата правильные молекулы. Естественно, ответственность этих решений чрезвычайно высока. Алгоритмы искусственного интеллекта не испытывают давления от этой ответственности и способны применяться при лечении любой болезни.

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Уже были случаи, когда ИИ применялся при диагностике заболеваний и анализе показателей пациентов. Использование машинного обучения при разработке лекарств является следующим шагом применения технологий в медицине. ИИ сокращает время разработки и экономит средства. Остаётся лишь вопрос, как будут относиться пациенты к лекарствам, разработанным бездушным роботом, и насколько они отличаются от созданных людьми препаратов. Другой вопрос — какая организация будет создавать правила разработки лекарств при помощи ИИ? В любом случае, клинические испытания стартуют в марте.