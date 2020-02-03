Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TCL прекратит производство Android-смартфонов BlackBerry и перестанет продавать их в августе

для раздела Блоги
+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На рынке мобильных устройств подходит к концу ещё одна эпоху. 3 февраля компания BlackBerry подтвердила, что перестаёт выпускать смартфоны.

реклама

Новость появилась в аккаунте BlackBerry Mobile в Твиттере. Там показано письменное заявление без дополнительных комментариев. В заявлении говорится, что 31 августа нынешнего года TCL Communication перестанет продавать смартфоны под брендом BlackBerry. Данный производитель теряет права на разработку, производство и продажу новых мобильных устройств BlackBerry.



реклама

В декабре 2016 года TCL объявила, что получила права на разработку и продажу смартфонов под названием BlackBerry. Тогда это воспринималось как возрождение легендарного бренда. В результате были выпущены такие смартфоны, как BlackBerry KEYone, Motion, KEY2, KEY2 LE. Особенно интересными были модели KEY с традиционным дизайном BlackBerry с физической клавиатурой QWERTY. В современном мире аппаратов с сенсорными экранами, каждый из которых похож друг на друга, это были весьма выделяющиеся устройства. К сожалению, ностальгия журналистов технологических изданий не означала, что аппараты пользовались большим спросом и на их производстве можно было хорошо заработать.

После прекращения продаж TCL Communication будет поддерживать существующие аппараты на протяжении двух лет до 31 август 2022 года или в течении срока, который определён законодательством страны, где смартфоны были приобретены.

реклама

В заявлении ничего не говорится, будут ли выходить программные обновления, но вряд ли на это стоит всерьёз рассчитывать. Достаточно сказать, что модель BlackBerry KEY2 во времена Android 10 работает на Android 8.1 Oreo.

реклама

Несмотря на громкие заявления о конце эпохи, для современного среднестатистического потребителя новость вряд ли имеет большое значение, тем более в нашей стране. Аппараты BlackBerry были популярны на Западе более десятилетия назад, но вряд ли среди комментаторов найдётся много людей, у которых была хотя бы одна модель.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны blackberry
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

WarCraft III: Reforged — сравнений версий
25
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
29
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
24
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
22
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
25
Обзор ноутбука ASUS VivoBook R459FA
16
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
61
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
76
Обзор ноутбука ASUS X571G
14

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 87
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA готовится снижать цены на видеокарты на 50-100 долларов в ответ на выход дискретной карты от Intel
71
Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test
35
Стали известны впечатляющие характеристики Xiaomi Mi 10 Pro: Snapdragon 865, 16 Гб памяти и камера 108 Мп
33
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
152
Процессоры AMD Ryzen ждёт массовое снижение цен - Ryzen 9 3900X за 450 долларов, Ryzen 7 3800X за 300 долларов, Ryzen 5 3600X за 180 долларов
241
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
227
ASUS «прокачала» видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 - новая эффективная система охлаждения, нулевой шум в 2D и авторазгон
17
Новая партия "загрязняющих" небо спутников Starlink стартовала на орбиту
37
Энергоэффективный AMD Ryzen 5 4500U выступает практически на равных с десктопным Intel Core i5-8400 в бенчмарке Geekbench
34
Китайские 8 ядерные процессоры Zhaoxin поступили в продажу
37
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
95
Десятки миллионов геймеров перешли на Windows 10 за январь 2020 года – Windows 7 стремительно теряет популярность в Steam
62
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Warcraft III на движке Unreal Engine 4
12
AMD Ryzen получают массовое снижение цен от Micro Center: Ryzen 9 3900X - $450, Ryzen 7 3800X - $300, Ryzen 5 3600X - $180
9
AMD Ryzen 7 2700 продается по самой низкой цене - 135 долларов
9
AMD продолжает сохранять безоговорочное лидерство в немецкой рознице — на долю Intel приходится всего лишь 15 % продаж
127
В Steam зафиксирован новый рекорд одновременного «онлайна»
17
Intel Core i5-10500H может получить 6 ядер и 8 потоков
19
Более мощные мобильные игровые видеокарты NVIDIA Super по той же цене появятся в мае
7
Следующее поколение видеокарт NVIDIA Ampere получит производительность всего 18 TFLOPS
17

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
14
Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
99
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
25
Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй
35
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
29
Возвращение на остров Уэйк: детальный обзор карты "Остров Уэйк" для Battlefield V
9

Сейчас обсуждают

Вова Кузнецов
18:20
Штеуд, давай до свиданья! 🤣
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Pslx Xzt
18:16
Хохол рот.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Velzevul Handshaked
18:15
То есть ты либо тут нагло 3.14$дишь, либо нашёл 6 синих дебилов чтобы продать им обноски дороже чем сам купил.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
dmitry07
18:15
Или Warcraft?
Разработчики Bayonetta и NieR Automata намекают на что-то с цифрой 4
Inqizitor
18:14
Материнскую плату тоже новую купить? У меня все pcie слоты забиты, куда у меня 3 слотовая карта влезет? В длину и в ширину могли бы делать нормально.
ASUS «прокачала» видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 - новая эффективная система охлаждения, нулевой шум в 2D и авторазгон
Inqizitor
18:12
Ну фактически для пользователя какая разница - фактически никакой. Ну добавили к движку 2001 года костыли, чтобы оно как-то работало - но многопоточность не прикрутили и синхрон по времени не убрали. ...
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Warcraft III на движке Unreal Engine 4
Archont
18:11
А я думал они забьют на поддержку и 10 дождусь только в виде неофициальных сборок.
ASUS ZenFone Max Pro M1 получил бета-версию Android 10
GlamOtrip
18:10
Всё, завязываем с играми, будем играть в бенчмарки.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Pslx Xzt
18:10
>так еще и свой копейки даже правильно расходовать не умеют) Мне кажется, ты не имеешь права этого писать, после вот этих слов: >я же говорил у меня было 6 материнок Нормальная такая экономия, каж...
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Игорь Стратиенко
18:06
Смешно кривляешься, ботик. Если бы ты не запостил выше одно и то же с двух аккаунтов - я бы тебе даже потрудился ответить.
Китайские 8 ядерные процессоры Zhaoxin поступили в продажу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем