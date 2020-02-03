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На рынке мобильных устройств подходит к концу ещё одна эпоху. 3 февраля компания BlackBerry подтвердила, что перестаёт выпускать смартфоны.

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Новость появилась в аккаунте BlackBerry Mobile в Твиттере. Там показано письменное заявление без дополнительных комментариев. В заявлении говорится, что 31 августа нынешнего года TCL Communication перестанет продавать смартфоны под брендом BlackBerry. Данный производитель теряет права на разработку, производство и продажу новых мобильных устройств BlackBerry.







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В декабре 2016 года TCL объявила, что получила права на разработку и продажу смартфонов под названием BlackBerry. Тогда это воспринималось как возрождение легендарного бренда. В результате были выпущены такие смартфоны, как BlackBerry KEYone, Motion, KEY2, KEY2 LE. Особенно интересными были модели KEY с традиционным дизайном BlackBerry с физической клавиатурой QWERTY. В современном мире аппаратов с сенсорными экранами, каждый из которых похож друг на друга, это были весьма выделяющиеся устройства. К сожалению, ностальгия журналистов технологических изданий не означала, что аппараты пользовались большим спросом и на их производстве можно было хорошо заработать.

После прекращения продаж TCL Communication будет поддерживать существующие аппараты на протяжении двух лет до 31 август 2022 года или в течении срока, который определён законодательством страны, где смартфоны были приобретены.

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В заявлении ничего не говорится, будут ли выходить программные обновления, но вряд ли на это стоит всерьёз рассчитывать. Достаточно сказать, что модель BlackBerry KEY2 во времена Android 10 работает на Android 8.1 Oreo.

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Несмотря на громкие заявления о конце эпохи, для современного среднестатистического потребителя новость вряд ли имеет большое значение, тем более в нашей стране. Аппараты BlackBerry были популярны на Западе более десятилетия назад, но вряд ли среди комментаторов найдётся много людей, у которых была хотя бы одна модель.