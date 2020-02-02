Графические процессоры Nvidia следующего поколения войдут в состав суперкомпьютера Big Red 200
Университет Индианы объявил, что его суперкомпьютер Big Red 200 будет обновлён. Нынешней осенью в его состав войдут графические процессоры Nvidia на архитектуре Ampere.
рекламаBig Red 200 является новым суперкомпьютером, который обошелся в $9,6 млн. Поначалу он должен был работать на графических процессорах Tesla V100, но в последний момент Nvidia предложила использовать процессоры следующего поколения, скорее всего Tesla A100. В результате теоретическая производительность FP64 вырастет с 6 петафлопс до почти 8 петафлопс.
Следующие графические процессоры Nvidia не выйдут к тому моменту, когда планируется вводить в строй суперкомпьютер. По этой причине его развёртывание разделили на два этапа. Сначала будет 672 узла с двумя 64-ядерными AMD Epyc 7742 процессорами на архитектуре Cray Shasta в каждом. Общее количество ядер составит 86016. Этот первый этап развёртывания суперкомпьютера уже скоро должен завершиться.
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Во второй фазе развёртывания будут применяться новые графические процессоры Tensor Core в количестве 256 в дополнительных узлах. Они описываются как архитектурно сходные с суперкомпьютером Perlmutter. В таком случае в каждом узле будет четыре графических процессора и один процессор AMD Epyc 7742. В результате количество ядер центральных процессоров составит 90112.
рекламаПредставитель университета описывает новый графический процессор Nvidia как примерно на 75% более производительный по сравнению с Tesla V100. V100 обеспечивает между 7 и 8,2 терафлопс в операциях FP64. Это означает, что новые графические процессоры могут выдать 13±1 терафлопс. Примерно через полгода мы сможем узнать об этом больше.
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