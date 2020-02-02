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Стали известны впечатляющие характеристики Xiaomi Mi 10 Pro: Snapdragon 865, 16 Гб памяти и камера 108 Мп

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Компания Xiaomi работает над очередными флагманскими мобильными устройствами. Их появление ожидается в первом квартале нынешнего года. С учётом популярности Xiaomi Mi 9 выходящий ему на замену аппарат наверняка привлечёт к себе повышенное внимание, особенно если вспомнить о не самой высокой цене. Давайте узнаем, что известно в данный момент о Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

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Если подтвердится слух о применении системы на чипе Snapdragon 865, аппараты Xiaomi имеют все шансы составить конкуренцию лучшим смартфонам Samsung или Huawei. Остальные характеристики не менее интересные.

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Версия Pro этого смартфона будет обладать аккумулятором ёмкостью 5250 мАч. Чем больше батарея, тем дольше она заряжается, но в данном случае на помощь придёт быстрая подзарядка мощностью 65 Вт. Также есть кое-какие сведения относительно камеры. Скорее всего, здесь будет применяться камера из Mi Note 10 с впечатляющим разрешением 108 Мп. Кроме того, здесь будут вспомогательные камеры 16, 12 и 5 Мп. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, разрешение Full HD+, наверху будет вырез и тонкие рамки вокруг.

Давно есть слухи, что именно Xiaomi выпустит первый смартфон на Snapdragon 865. Здесь будет поддержка пятого поколения искусственного интеллекта этого производителя с локальной обработкой данных. Что означает более высокую точность и отзывчивость ИИ. Можно ожидать более умных голосовых ассистентов и более точные ответы на вопросы.

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Тесты Xiaomi Mi 10 в бенчмарке AnTuTu помимо Snapdragon 865 показали Adreno 650 GPU. Это может быть первый смартфон, который набрал здесь более 500000 баллов. Это на 15% превосходит лучшие Android-смартфоны, которые сейчас продаются в магазинах.

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Появится аппарат в Европе раньше Samsung Galaxy S20 или нет, пока остаётся вопросом. В любом случае, Xiaomi предложит один из лучших смартфонов в плане скорости работы по более низкой цене.

В плане внешнего вида всё остаётся достаточно привычным. На экране есть небольшое овальное отверстие для камер, задних камер четыре. Диагональ экрана составить 6,5 дюйма, частота обновления будет 90 Гц. Xiaomi Mi 10 Pro получит камеры 108, 48, 12 и 8 Мп, стандартный Xiaomi Mi 10 20, 12 и 4 Мп. Про объективы пока ничего не говорится.

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Объём оперативной памяти будет достигать 16 Гб, хранилище 512 Гб. Также будет версия с конфигурацией 12/256 Гб.

Смартфоны должны появиться в Китае в феврале. Про цену пока ничего неизвестно, но она точно должна быть ниже по сравнению со смартфонами Samsung и OnePlus.

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Сергей Боровой
11:32
вот как надо "цап-царап" технологии и развиваться на их основе, а не как с планшетами "российского производства"
Стали известны впечатляющие характеристики Xiaomi Mi 10 Pro: Snapdragon 865, 16 Гб памяти и камера 108 Мп
Александр Владимирович
11:30
В этом вся соль. Там вообще никакого нет, а отдельным чипом идет здоровенный и жрущий камень 5г. В итоге эта связка будет жрать за троих а работать хуже чем старый 855. Из новых драконов вменяемый пок...
Стали известны впечатляющие характеристики Xiaomi Mi 10 Pro: Snapdragon 865, 16 Гб памяти и камера 108 Мп
Vladmir Vldimirovich
11:29
У них там освоение маркетингового бюджета интел идет, муахахаха
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