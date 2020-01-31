В канале «Ранний доступ» выпущена сборка Windows 10 19555
В четверг компания Microsoft в программе тестирования в канале «Ранний доступ» выпустила очередную сборку системы Windows 10 под номером 19555. Крупных функциональных изменений здесь нет. Как это теперь принято у Microsoft, сборка не привязана к конкретной ветви разработки 20H2 или 21H1. Это означает, что неизвестно, когда функциональность из этих сборок доберётся до финального варианта системы.
рекламаПредположительно, обновление 20H2 будет не слишком крупным, как это было в прошлом году в случае с 19H2. Скорее всего предстоит ждать версии 21H1, где изменений должны быть значительно больше.
рекламаЧто касается конкретно этой сборки, была решена проблема с некоторыми внешними дисками USB 3.0, которые при подключении зависали и выдавали ошибку Start Code 10. Вернули работоспособность облачного восстановления при сбросе системы. Решена проблема с устройствами ARM64, которые нельзя было обновить с предыдущих сборок. В приложении «Безопасность Windows» обновлена история защиты, устранена проблема с невозможностью открыть меню «Пуск» и приложения до перезагрузки проводника после блокировки и разблокировки компьютера при прослушивании аудио.
Некоторые известные проблемы в системе сохраняются. На этот раз их стало больше прежнего, но давняя проблема с античитерским программным обеспечением BattlEye никуда не делась.
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