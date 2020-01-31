Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В четверг компания Microsoft в программе тестирования в канале «Ранний доступ» выпустила очередную сборку системы Windows 10 под номером 19555. Крупных функциональных изменений здесь нет. Как это теперь принято у Microsoft, сборка не привязана к конкретной ветви разработки 20H2 или 21H1. Это означает, что неизвестно, когда функциональность из этих сборок доберётся до финального варианта системы.

реклама

Предположительно, обновление 20H2 будет не слишком крупным, как это было в прошлом году в случае с 19H2. Скорее всего предстоит ждать версии 21H1, где изменений должны быть значительно больше.

реклама

Что касается конкретно этой сборки, была решена проблема с некоторыми внешними дисками USB 3.0, которые при подключении зависали и выдавали ошибку Start Code 10. Вернули работоспособность облачного восстановления при сбросе системы. Решена проблема с устройствами ARM64, которые нельзя было обновить с предыдущих сборок. В приложении «Безопасность Windows» обновлена история защиты, устранена проблема с невозможностью открыть меню «Пуск» и приложения до перезагрузки проводника после блокировки и разблокировки компьютера при прослушивании аудио.

Некоторые известные проблемы в системе сохраняются. На этот раз их стало больше прежнего, но давняя проблема с античитерским программным обеспечением BattlEye никуда не делась.